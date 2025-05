W niedzielę, 18 maja 2025 roku, w Polsce zostaną przeprowadzone wybory prezydenckie. Będzie to zwieńczenie wyjątkowo długiej kampanii wyborczej. Kiedy dokładnie należy się spodziewać wstępnych wyników exit poll, a kiedy Państwowa Komisja Wyborcza poda oficjalne wyniki? Wyjaśniamy.

W niedzielę 18 maja 2025 roku w Polsce odbędą się wybory prezydenckie / East News

Choć wybory prezydenckie odbędą się już w najbliższą niedzielę, 18 maja, to wszelkie badania sondażowe wskazują na to, że do wyłonienia przyszłej głowy państwa będzie potrzebna druga tura. Ta zostanie przeprowadzona 1 czerwca i weźmie w niej udział dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskają najlepsze wyniki.

Wybory prezydenckie 2025. Kiedy wyniki exit poll?

Niedziela będzie sądnym dniem dla wszystkich sztabów wyborczych. Na oficjalne wyniki będziemy musieli poczekać. Państwowa Komisja Wyborcza podaje od 24 do 48 godzin od zakończenia głosowania. Dlatego ostateczny werdykt wyborców poznamy najpewniej na początku przyszłego tygodnia. Wcześniej, bo w dniu głosowania (18 maja) poznamy wstępne wyniki exit poll.

Gdzie sprawdzić kto wygrał? Zapraszamy na Wieczór wyborczy w RMF FM i RMF24

Choć wyniki wyborów ogłasza PKW, to wyborcy mogą też uzyskać informację o rezultacie głosowania za pośrednictwem kanałów informacyjnych.

My już teraz zapraszamy na specjalny program: Wieczór wyborczy w RMF FM i RMF24. Ruszamy punktualnie o 21:00.

Wyniki będą także dostępne w internecie na naszej stronie www.rmf24.pl.

Fakty RMF FM poprowadzi Tomasz Staniszewski, a program w Radiu RMF24 - Tomasz Terlikowski, który będzie komentował wyniki exit poll oraz pierwsze reakcje ze sztabów wyborczych.

Dodatkowo, w drugiej godzinie programu na antenie pojawią się publicyści stacji: Grzegorz Sroczyński, Marek Tejchman, Piotr Salak i Krzysztof Ziemiec, którzy przedstawią swoje analizy oraz prognozy na temat wyniku wyborów i ich konsekwencji.

Dziennikarze RMF FM będą towarzyszyć nie tylko politykom w poszczególnych sztabach, ale także relacjonować, jak na wyniki wyborów reagują Polacy.

Nie zabraknie także eksperckich analiz politologów i komentarzy ekspertów.

Tego dnia na antenie pojawią się też wydłużone wydania Faktów RMF FM, a także specjalne, dodatkowe wydania o 21:30 i 22:30.