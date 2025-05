Już tylko chwile dzielą nas od tegorocznych wyborów prezydenckich, które odbędą się 18 maja. To także ostatni moment, by złożyć wnioski, które umożliwią głosowanie poza miejscem zameldowania, np. za granicą. Czasu jest coraz mniej - poznaj wszystkie terminy i procedury, by nie stracić prawa do głosu.

Ostatnie dni na składanie wniosków przez wyborców / Shutterstock Głosujesz za granicą? Masz czas do 13 maja, by dopisać się do spisu wyborców.

Zaświadczenie o prawie do głosowania (umożliwia głosowanie w dowolnym miejscu) - wniosek do 15 maja.

Zmiana miejsca głosowania - czas tylko do 15 maja (dla I tury), do 29 maja (dla II tury).

Bezpłatny transport do lokalu dla seniorów i osób z niepełnosprawnością - zgłoszenia do 15 maja.

lub elektronicznie - przez stronę udostępnioną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych: e-wybory. Do wniosku wymagany jest ważny paszport lub - jeśli kraj docelowy tego nie wymaga - ważny dowód osobisty. Rejestracja online jest kilkuetapowa i umożliwia sprawdzenie, ilu wyborców zapisało się już w danym obwodzie - warto wybrać ten z najmniejszą liczbą zgłoszonych. Adresy lokali wyborczych za granicą znajdują się na stronach: MSZ,

Państwowej Komisji Wyborczej,

oraz właściwego konsulatu. Głosowanie na statkach morskich - też do 13 maja Również do 13 maja można składać wnioski o wpis do spisu wyborców na polskich statkach morskich. Takie zgłoszenie trafia bezpośrednio do kapitana statku. II tura wyborów? Nowy wniosek, nowe terminy Jeśli po pierwszej turze zmienisz miejsce pobytu i będziesz chciał głosować gdzie indziej, musisz złożyć nowy wniosek: do 27 maja - jeśli chcesz głosować w obwodzie utworzonym za granicą,

do 29 maja - jeśli zmieniasz miejsce głosowania w Polsce. Zaświadczenie o prawie do głosowania - da ci pełną swobodę Z takim dokumentem możesz głosować w dowolnym obwodzie - w Polsce, za granicą lub na statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do 15 maja (dla I tury) w dowolnym urzędzie gminy, pisemnie z własnoręcznym podpisem. Jeśli nie możesz odebrać go osobiście - możesz pisemnie upoważnić inną osobę. Nie złożyłeś wniosku przed pierwszą turą, ale chcesz głosować w II turze (1 czerwca)? Masz czas do 29 maja, by uzyskać zaświadczenie. Zmiana miejsca głosowania - czas do 15 maja Dotyczy to wszystkich, którzy: przebywają czasowo poza miejscem zamieszkania,

nie są wpisani do żadnego stałego obwodu w Centralnym Rejestrze Wyborców,

albo pełnią służbę w systemie skoszarowanym - dotyczy to żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy SOP, Straży Granicznej, PSP i Służby Więziennej. We wniosku trzeba podać: imię i nazwisko, PESEL, obywatelstwo i adres przebywania w dniu wyborów. Wniosek można złożyć: papierowo z własnoręcznym podpisem w urzędzie gminy, w której chcemy głosować,

elektronicznie, przez gov.pl (z podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym) Zmieniłeś miejsce głosowania? Zmienisz automatycznie spis Po złożeniu wniosku o zmianę miejsca głosowania, wyborca zostaje automatycznie wykreślony ze spisu, w którym był dotychczas ujęty. Jeśli nie złoży kolejnego wniosku, będzie głosować w nowym wskazanym przez siebie miejscu także w ewentualnej II turze. Chcesz głosować gdzie indziej w II turze - np. wrócić do miejsca zameldowania? Złóż nowy wniosek do 29 maja lub odbierz zaświadczenie o prawie do głosowania. Bezpłatny transport do lokalu wyborczego - dla seniorów i osób z niepełnosprawnością Do 15 maja osoby, które zgłosiły zamiar skorzystania z transportu do lokalu, zostaną poinformowane o godzinie przewozu. Z prawa do transportu korzystać mogą osoby: z niepełnosprawnością,

lub które ukończyły 60 lat najpóźniej w dniu wyborów,

jeśli w ich gminie nie działa gminny przewóz pasażerski. Chcesz zrezygnować z transportu lub tylko z transportu powrotnego? Masz czas do 16 maja. Jeśli chcesz skorzystać z tego uprawnienia w przypadku II tury (1 czerwca), ale nie złożyłeś jeszcze wniosku - możesz to zrobić do 27 maja. Planuj zgodnie z kalendarzem wyborczym - najważniejsze terminy: 13 maja - ostatni dzień na: zgłoszenie do spisu wyborców za granicą, zgłoszenie do spisu wyborców na statku morskim.

15 maja - ostatni dzień na: wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania (I tura), zmianę miejsca głosowania, informację o godzinie transportu do lokalu.

16 maja - termin rezygnacji z prawa do transportu.

16 maja, godz. 24:00 - koniec kampanii wyborczej, początek ciszy wyborczej, która potrwa do zamknięcia lokali 18 maja.

27 maja - ostatni dzień na: zgłoszenie transportu dla II tury, zmianę obwodu za granicą (na II turę).

