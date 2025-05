Państwowa Komisja Wyborcza w rekordowo krótkim czasie dokonała zmian w wytycznych, dotyczących głosowania w najbliższych wyborach. Tempo było imponujące; orzeczenia Sądu Najwyższego nakazujące zmianę wytycznych poznaliśmy w środę po 15, same zmiany PKW uchwaliła już w czwartek przed 10.

Szef PKW Sylwester Marciniak / Paweł Wodzyński / East News

Sąd Najwyższy rozpatrywał w środę skargi komitetów wyborczych na przyjęte przez PKW uchwałą z 23 kwietnia wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w najbliższych wyborach. Większość zastrzeżeń Sąd oddalił, za zasadne uznał jednak dwa z nich, przedstawione przez komitety Karola Nawrockiego i Marka Jakubiaka. Sąd nakazał też wprowadzenie do czekającej na publikację uchwały PKW wynikających z jego orzeczeń zmian. To także wymagało ich wprowadzenia uchwałą PKW.

Pracowity wieczór

Jej przyjęcie było możliwe w rekordowo krótkim tempie dlatego, że zarówno konsultacje jak głosowanie Komisja przeprowadziła bez posiedzenia, w tzw. trybie obiegowym. Przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak niemal cały wieczór spędził na rozmowach z pozostałymi ośmioma członkami komisji, termin obiegowego głosowania minął dziś o 10. Ostatecznie za przyjęciem wskazanych przez SN głosowało czterech członków PKW, trzech wstrzymało się od głosu, dwaj nie wzięli w głosowaniu udziału.

Owocny poranek

Zgodnie z wyrokiem sądu PKW usunęła z wytycznych zdanie "Zaświadczenie może zostać przedstawione jako jego odwzorowanie cyfrowe opatrzone własnoręcznym podpisem (w formie skanu)". Zdaniem SN jego pozostawienie mogłoby umożliwić dopuszczeniem do niczym nieograniczonego dostępu do lokalu wyborczego osób nieuprawnionych.

Zgodnie ze wskazówką Sądu PKW dopisała do wytycznych szczegółowe zasady potwierdzania tożsamości wyborców przy użyciu aplikacji mObywatel. Komisje wyborcze zobowiązane do sprawdzenia tożsamości głosujących nie miały zdaniem sądu narzędzi, pozwalających na potwierdzenie tożsamości tych, którzy przedstawiają w lokalu wyborczych dokumenty zapisane w aplikacji. PKW dostrzegła tę usterkę i zawarła takie zasady w pismach, kierowanych do komisji wyborczych, SN orzekł jednak, że powinny być one przyjęte w uchwale.

Takie też uzupełnienie w ciągu kilkunastu godzin uchwaliła PKW.

Wpływ na ważność wyborów

Brak szczegółowych zasad potwierdzania tożsamości osób korzystających z mObywatela w kierowanych do komisji wyborczych uchwałach PKW mógłby być podstawą nawet do setek tysięcy protestów wyborczych.

Poprawione wytyczne jeszcze dziś mają trafić do druku w Dzienniku Ustaw.

Pierwsza tura wyborów odbędzie się 18 maja, ewentualna druga - 1 czerwca.