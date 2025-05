"Spotkajmy się w niedzielę, 25 maja, w samo południe, plac Bankowy, Warszawa. A tydzień później zagłosujmy razem za silną, solidarną i bezpieczną Polską" - zaapelował premier Donald Tusk. 1 czerwca w drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.

Premier Donald Tusk / Marcin Gadomski / PAP

Donald Tusk wzywa na marsz w Warszawie 25 maja o godz. 12:00 na placu Bankowym.

Apeluje o głosowanie na Rafała Trzaskowskiego w II turze wyborów prezydenckich 1 czerwca.

Rafał Trzaskowski uzyskał 31,36 proc. głosów, a Karol Nawrocki 29,54 proc. w I turze wyborów.

Tusk podkreśla start wyścigu o bezpieczną Polskę i znaczenie wyborów dla przyszłości kraju.

Przypomina o Marszu Miliona Serc z października 2023 r., jako wyrazie dążenia do bezpiecznej i wolnej Polski.

Tusk: Startuje wyścig

Premier, odnosząc się do kampanii przed II turą wyborów w filmie udostępnionym w poniedziałek na platformie X, podkreślił: "dziś startuje wyścig o bezpieczną Polskę". Jeszcze wczoraj wskazywaliście kandydata, do którego programu wam najbliżej. Dziękuję za każdy oddany głos. Wasze decyzje to ważny sygnał dla mnie i całego rządu - dodał Tusk.

Jak jednocześnie dodał, to nie koniec i dziś pojawia się nowy wybór: "wielka gra o przyszłość naszą, naszych dzieci i wnuków zaczyna się od nowa". Dziś ten wybór jest czarno-biały - ocenił.

Czy jesteś za paraliżem władzy i chaosem w Polsce, czy za marszem do przodu i bezpieczeństwa? Czy chcesz wewnętrznej wojny na górze, kiedy wojna jest u naszych granic, czy dobrej roboty i budowania sił? Czy chcesz bezkarności dla złodziei i bandytów, czy sprawiedliwości i pożytku? - pytał premier. Uczciwa odpowiedź może być tylko jedna: Rafał Trzaskowski - oświadczył szef rządu.