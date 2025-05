Zdaniem Trzaskowskiego jednym z najważniejszych postulatów jest "przyjrzenie się perspektywom młodych ludzi", a on - jak powiedział - "od lat zajmuje się tymi problemami". Campus Polska przyszłości odpowiadał na większość tych postulatów - ocenił.

Propozycja do przeanalizowania

Kandydat KO nie ustosunkował się wprost do propozycji wystąpienia w rozmowie na kanale Sławomira Mentzena. Poczekajmy, zobaczmy - dodał.



Również posłanka KO Agnieszka Pomaska powiedziała, że sztab Trzaskowskiego jeszcze nie analizował kwestii zaproszenia kandydata do rozmowy na kanale Youtube Sławomira Mentzena.



Nie wiemy, kiedy by się to miało odbyć i na jakich zasadach. Ale oczywiście jesteśmy gotowi rozmawiać z każdym, prawie każdym, kto w drugiej turze się nie znalazł. Bo każdy głos ma znaczenie, każdy wyborca ma znaczenie. Nie dzielimy wyborców na lepszych i gorszych. I z takim dużym szacunkiem i pokorą podchodzimy do każdego, kto w drugiej turze będzie głosował - podkreśliła Pomaska.



Co znalazło się w deklaracji Mentzena?

W deklaracji, którą Mentzen przedstawił w mediach społecznościowych, zawarto osiem punktów, wśród których znalazł się m.in. sprzeciw wobec wysłania polskich żołnierzy do Ukrainy oraz akcesji tego kraju do NATO, sprzeciw wobec "przekazywania jakichkolwiek kompetencji władz RP do organów UE" oraz zobowiązanie do tego, by nie podnosić podatków ani nie wprowadzać nowych obciążeń fiskalnych.