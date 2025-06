Szefowa sztabu wyborczego kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, zabrała głos po przegranych wyborach prezydenckich. "Mieliśmy świetnego kandydata, a nie dowieźliśmy. Przepraszam" - napisała w mediach społecznościowych Wioletta Paprocka.

Wioletta Paprocka i Rafał Trzaskowski podczas wieczoru wyborczego / Paweł Supernak / PAP

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów prezydenckich.

Po ustępującym z urzędu prezydenta Andrzeju Dudzie do Pałacu Prezydenckim wprowadzi się Karol Nawrocki. Popierany przez PiS prezes IPN uzyskał 50,98 procent głosów, z kolei Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11 procent poparcia.

Szefowa sztabu Trzaskowskiego przeprasza

We wtorek powyborczy komentarz w mediach społecznościowych zamieściła szefowa sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego, Wioletta Paprocka.

"Przepraszam. Mieliśmy świetnego kandydata, uczciwego i dobrego człowieka, a nie dowieźliśmy. Dziękuję, bo mieliśmy od Was ogromne wsparcie. Jesteście wspaniałym teamem. Bądźcie z Rafałem Trzaskowskim, on zrobił wszystko, co mógł. Ja jeszcze raz przepraszam" - napisała.