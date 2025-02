"Złożyliśmy wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu i składamy projekt uchwały ws. zobowiązania Rządu RP do jednostronnego wypowiedzenia paktu migracyjnego" - poinformował w środę Mariusz Błaszczak, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Warszawa, 12 lutego 2025. Przewodniczący PiS Mariusz Błaszczak podczas konferencji dotyczącej paktu migracyjnego / Paweł Supernak / PAP

Tak zwany pakt migracyjny ma "rozłożyć" odpowiedzialność za rozlokowanie migrantów w Unii Europejskiej pomiędzy wszystkie kraje członkowskie. Unijni ministrowie zatwierdzili go w maju 2023 roku.

Sprzeciwiły się wówczas Polska, Słowacja i Węgry.

PiS składa projekt uchwały dot. wypowiedzenia paktu migracyjnego

W środę w Sejmie odbyła się konferencja Prawa i Sprawiedliwości dotycząca paktu migracyjnego.

Mariusz Błaszczak poinformował na niej, że PiS chce dodatkowego posiedzenia Sejmu w tej sprawie. Powiedział także, że do marszałka Sejmu Szymona Hołowni ugrupowanie składa projekt uchwały dotyczącej zobowiązania rządu do jednostronnego wypowiedzenia paktu.

Zwracam się do Donalda Tuska - panie Donaldzie, sprawa się rypła. Najpierw kanclerz Scholz, a następnie Janusz Lewandowski powiedział, że nie zbudował pan mniejszości blokującej i że pakt migracyjny wchodzi w życie. Jeżeli pakt migracyjny wejdzie w życie, czeka nas zalew migrantów. Złożyliśmy wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu i składamy projekt uchwały ws. zobowiązania Rządu RP do jednostronnego wypowiedzenia paktu migracyjnego. Oczekujemy, że zostanie on omówiony i przyjęty na najbliższym posiedzeniu Sejmu (...). Zbieramy podpisy pod referendum w tej sprawie, w którym Polacy wypowiedzą się na temat paktu migracyjnego - powiedział szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Donald Tusk: Polska nie będzie implementować żadnego paktu migracyjnego

W ubiegły wtorek, 4 lutego, premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska paktu migracyjnego nie wdroży.

Polska nie będzie implementować żadnego paktu migracyjnego ani żadnego zapisu tego typu projektów, które miałyby doprowadzić do przymusowego przyjmowania przez Polskę migrantów zidentyfikowanych w innych krajach europejskich - powiedział przed tygodniem premier .

Zagrożenie masową, legalną i nielegalną migracją zniknęło wraz z rządami naszych poprzedników. Przepraszam, że muszę tak to twardo określić - dodał.

To, że "nie będziemy przyjmować żadnych nielegalnych uchodźców" stwierdził też w ubiegłym tygodniu marszałek Sejmu Szymon Hołownia.