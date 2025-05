Już w najbliższą niedzielę Polacy zdecydują, kto zostanie głową państwa. W drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. To decydujące starcie - i ostatnia szansa, by Twój głos naprawdę się liczył. Ale uwaga: nawet drobny błąd może sprawić, że głos będzie nieważny.

Aby głos był ważny, trzeba postawić znak „X” wyłącznie przy nazwisku jednego kandydata / Shutterstock

W niedzielę, 1 czerwca, odbędzie się II tura wyborów prezydenckich - zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.

Aby głos był ważny, postaw "X" tylko przy jednym nazwisku i zabierz dokument tożsamości.

Sprawdź, jak głosować poprawnie, czego absolutnie nie robić i jakie kary grożą za złamanie przepisów.

Druga tura wyborów - ostateczne starcie

W niedzielę, 1 czerwca, odbędzie się II tura wyborów prezydenckich, w której udział wezmą kandydaci z najlepszymi wynikami pierwszej tury: Rafał Trzaskowski (KO) oraz Karol Nawrocki (popierany przez PiS). W głosowaniu z 18 maja żaden z 13 kandydatów nie zdobył ponad 50 proc. ważnych głosów - Trzaskowski uzyskał 31,36 proc., Nawrocki 29,54 proc.

Teraz wszystko rozstrzygnie się w drugiej turze. Wygrywa ten kandydat, który zdobędzie więcej głosów. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7:00-21:00, a cisza wyborcza rozpocznie się o północy z piątku na sobotę.

Jak oddać ważny głos?

Aby głos był ważny, trzeba postawić znak "X" wyłącznie przy nazwisku jednego kandydata - dwie przecinające się linie w kratce po lewej stronie nazwiska. Jeśli zaznaczysz obu kandydatów albo nie zaznaczysz żadnego, głos będzie nieważny. Dopiski poza kratką nie wpływają na ważność głosu.

Na karcie do głosowania nazwiska kandydatów będą umieszczone w kolejności alfabetycznej. Karta powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji i zawierać wydrukowany odcisk pieczęci PKW (lub konsulatu - za granicą). W prawym górnym rogu karty będzie ścięty róg - to ułatwienie dla osób głosujących przy pomocy nakładek w alfabecie Braille’a.

Po zaznaczeniu kandydata, kartę należy wrzucić do urny tak, by strona z nazwiskami była niewidoczna.

Co trzeba mieć przy sobie w lokalu wyborczym?

Przede wszystkim - dokument tożsamości ze zdjęciem. Może to być dowód osobisty, paszport, a nawet aplikacja mObywatel. Otrzymanie karty do głosowania możliwe jest po potwierdzeniu tożsamości i podpisie w spisie wyborców. W przypadku głosowania poza miejscem zameldowania, konieczne będzie zaświadczenie o prawie do głosowania.

Do przeprowadzenia wyborów powołano ponad 32 tys. komisji w kraju i 511 za granicą. MSZ podaje, że dodatkowo między I a II turą zarejestrowało się ponad 200 tys. nowych wyborców za granicą, co daje rekordową liczbę ponad 700 tys. głosujących poza Polską.

Za co grożą kary? Tego absolutnie nie rób

Nie wolno wynosić karty do głosowania poza lokal ani oddawać jej innej osobie. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, takie działanie może skutkować grzywną, ograniczeniem wolności, a nawet pozbawieniem wolności do 2 lat.

Wrzucenie do urny niekompletnej karty - np. rozerwanej na części - również skutkuje jej unieważnieniem.

Jak prawidłowo oddać głos w II turze wyborów? / Adam Ziemienowicz / PAP

PKW poda dane na żywo. Kiedy poznamy wyniki?

Państwowa Komisja Wyborcza zaplanowała cztery konferencje prasowe w dniu wyborów. Podczas pierwszej potwierdzi rozpoczęcie głosowania. Następnie przedstawi dane o frekwencji z godz. 12:00 i 17:00, a po 21:00 podsumuje cały dzień wyborczy.

Frekwencja w pierwszej turze wyniosła rekordowe 66,8 proc. - to najwyższy wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich od 1990 roku. Czy padnie kolejny rekord?

