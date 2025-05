Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca 2025 roku. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7.00 do 21.00 - to właśnie w tych godzinach możesz oddać swój głos. Co jednak, jeśli przed zamknięciem lokalu ustawisz się w kolejce? Jak zagłosować za granicą i gdzie znaleźć swój lokal wyborczy? Wyjaśniamy wszystko, co warto wiedzieć przed decydującym głosowaniem.