Liczba wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania wzrosła w stosunku do I tury aż o 80 proc. - poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Łącznie do głosowania w II turze wydanych zostało 571 tys. 999 takich zaświadczeń - o przeszło 260 tys. więcej niż przed I turą. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak wyraził nadzieję, że wyniki II tury wyborów na prezydenta uda się ogłosić równie szybko jak po pierwszej turze, czyli w poniedziałek rano.

Wydano prawie 572 tysiące zaświadczeń o prawie do głosowania, co oznacza wzrost o około 80% względem pierwszej tury.

Również zwiększyła się liczba członków obwodowych komisji wyborczych, których jest teraz ponad 266 tysięcy.

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak podał w piątek dane dotyczące II tury wyborów prezydenckich.

Druga tura wyborów prezydenckich już w niedzielę. Zagłosujesz w tych godzinach W głosowaniu uczestniczyć może prawie 29 mln wyborców (28 mln 848 tys. 733 osoby). Liczba wyborców głosujących korespondencyjnie wynosi 12 tys. 076. W porównaniu do pierwszej tury - (gdzie było ich) 9,5 tys., jest przyrost o 30 proc. - podkreślił szef PKW. Jeżeli chodzi o liczbę głosów wyborców głosujących przez pełnomocnika, to ta liczba wynosi 42 tys. 85 osób. Dla przypomnienia, w pierwszej turze ta liczba sięgała 28 tys., czyli mamy przyrost blisko 50 proc. - podał Marciniak. Ogromne wzrosty odnotowano w przypadku liczby wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania w II turze. Wydano 571 tys. 999 takich dokumentów. Dla porównania: przed I turą było ponad 300 tys. zaświadczeń. Sylwestrzak zauważył, że mamy tu wzrost "w granicach 80 proc.". Sylwestrzak dodał, że wzrosła też liczba członków obwodowych komisji wyborczych - do 266 tys. 782 osób. Utworzono 32 tys. 143 obwody głosowania, w tym 29 tys. 815 stałych i 1 tys. 812 odrębnych. Na odrębne obwody głosowania składają się 932 obwody utworzone w zakładach leczniczych, zwłaszcza szpitalach, 703 w domach pomocy społecznej, 140 w zakładach karnych i aresztach śledczych, 14 w zespołach domów studenckich. Za granicą też nic się nie zmieniło i tak jak mieliśmy (tak dalej mamy) 511 utworzonych obwodów - powiedział Marciniak.