Już wiadomo, co znalazło się w białej kopercie, którą podczas poniedziałkowej debaty Rafał Trzaskowski przekazał Karolowi Nawrockiemu. Przez kilkanaście godzin jej zawartość była owiana tajemnicą. Żaden z kandydatów na prezydenta jej nie zdradził. Teraz jej zawartość ujawnił sam Rafał Trzaskowski.

Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski / Marcin Obara / PAP

Kluczowym momentem poniedziałkowej debaty było wręczenie przez Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej, białej koperty Karolowi Nawrockiemu.

Zarówno Trzaskowski, jak i Nawrocki, nie chcieli ujawnić zawartości koperty bezpośrednio po debacie.

Trzaskowski dziś ujawnił, że w kopercie znajdował się numer konta Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku, związanego z osobą, od której Nawrocki kupił kawalerkę.

Sztab Nawrockiego zapowiedział odpowiedź na gest Trzaskowskiego, planując przekazanie "specjalnej koperty", która ma być bardziej bolesna dla Trzaskowskiego.

Poniedziałkowa debata kandydatów na prezydenta wciąż jest szeroko komentowana w mediach - zarówno przez polityków, ekspertów, jak i internautów. Jedno z głównych pytań brzmi: co było w białej kopercie, którą pod koniec debaty popierany przez Koalicję Obywatelską Rafał Trzaskowski przekazał Karolowi Nawrockiemu?



W ostatniej rundzie debaty wyborczej, gdy kandydaci mieli wtedy okazję na swobodne wypowiedzi, Trzaskowski stwierdził, że najbliższe wybory to kwestia bezpieczeństwa i równości szans.

W tych ostatnich dniach okazało się, jak ważne są takie wartości jak ludzka uczciwość - mówił kandydat KO. Nie bądźcie obojętni, trzeba reagować, jeśli dzieje się zło, jeżeli słyszymy kłamstwo i o tym są te wybory. Idźcie do tych wyborów, mobilizacja jest potrzebna - dodał.

Na koniec swojego wystąpienia Trzaskowski wręczył Nawrockiemu białą kopertę. Dodał, że "to ostatnia szansa, propozycja, żeby zachować się w sposób uczciwy".

"Łapówkę mi pan wręcza?"

Popierany przez PiS kandydat nie wziął od razu do ręki koperty. Łapówkę mi pan wręcza? - pytał Nawrocki.

Przeczyta pan sobie i zobaczy, jak można się zachować w sposób uczciwy - odpowiedział mu Trzaskowski.

Kamery pokazały, że Nawrocki zabrał kopertę.

Zarówno Trzaskowski, jak i Nawrocki, pytani o to, co było w kopercie, nie chcieli tego powiedzieć po samej debacie.

Trzaskowski ujawnia

Teraz zawartość koperty ujawnił sam Rafał Trzaskowski.

"W kopercie, którą przekazałem Karolowi Nawrockiemu podczas debaty, był numer konta Domu Pomocy Społecznej, w którym dziś przebywa pan Jerzy. Bo pan Jerzy (mężczyzna, od którego Nawrocki kupił kawalerkę w Gdańsku - przyp. red.) nie ma już mieszkania. Mieszkania, które Nawrocki "przejął", a potem z cynizmem sugerował, że ktoś inny "schował" go w DPS-ie. Nie. To przez Pana zaniedbanie Pan Jerzy tam trafił. W tej samej kopercie był też jeden prosty cytat: "Jeśli nie wiesz, jak się zachować - zachowaj się przyzwoicie." Dziś to więcej niż rada. To apel" - napisał na platformie X kandydat KO na prezydenta.