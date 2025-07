"Są wątpliwości co do statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN. Nie ma wątpliwości, kogo wybrali Polacy. Dlatego na 6 sierpnia zwołam Zgromadzenie Narodowe i odbiorę przysięgę prezydencką od Karola Nawrockiego" - poinformował we wtorek wieczorem marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

​Bodnar skarży się na Sąd Najwyższy. "To rażące naruszenie prawa" Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych stwierdził we wtorek ważność wyboru Karola Nawrockiego na Prezydenta RP, dokonanego 1 czerwca tego roku. Hołownia odbierze przysięgę od Nawrockiego Wieczorem na decyzję Sądu Najwyższego zareagował marszałek Sejmu. "Są wątpliwości co do statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN. Nie ma wątpliwości, kogo wybrali Polacy. Dlatego na 6 sierpnia zwołam Zgromadzenie Narodowe i odbiorę przysięgę prezydencką od Karola Nawrockiego" - napisał na platformie X Szymon Hołownia. "Każdy przypadek nieprawidłowości w komisjach musi sumiennie wyjaśnić prokuratura. A my musimy zamknąć ten zadziwiający czas, w którym najzagorzalsi przeciwnicy PiS, mówili czystym PiS-em ("Pani Marszałek, trzeba anulować, bo przegramy!"). I wrócić do roboty" - dodał marszałek Sejmu.