Od 1 lipca w Danii obowiązuje nowa reforma dotycząca służby wojskowej. Po raz pierwszy w historii tego kraju kobiety, które po 30 czerwca kończą 18 lat, zostaną powołane do odbycia służby wojskowej na tych samych zasadach, co mężczyźni - poinformowały duńskie siły zbrojne.

Duńskie kobiety powołane do wojska (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Według naczelnego dowódcy duńskich sił zbrojnych gen. Michaela Wiggersa Hyldgaarda powołanie kobiet "zwiększy siłę bojową wojska". Wysyłamy jasny sygnał, że jesteśmy nowoczesnym społeczeństwem, w którym każdy może przyczynić się do obrony Królestwa Danii - podkreślił Hyldgaard, cytowany przez resort obrony.

Do tej pory kobiety w Danii mogły odbywać służbę wojskową wyłącznie na zasadzie ochotnictwa. Teraz, zgodnie z nowymi przepisami, będą podlegały obowiązkowi służby wojskowej na identycznych warunkach jak mężczyźni.

Reforma przewiduje, że od 2026 roku okres przeszkolenia wojskowego zostanie wydłużony z obecnych czterech do aż jedenastu miesięcy. Pierwsze pięć miesięcy to szkolenie podstawowe, natomiast kolejne sześć to służba operacyjna w różnych formacjach: armii lądowej, marynarce wojennej, siłach powietrznych lub dowództwie operacji specjalnych.

Wcześniej planowano, że kobiety rozpoczną obowiązkową służbę wojskową dopiero od 1 stycznia 2027 roku. Jednak decyzja o przyspieszeniu wejścia w życie reformy zapadła w marcu tego roku.

Minister obrony Danii, Troels Lund Poulsen, uzasadnił ją "koniecznością szybkiego zwiększenia liczebności wojska w związku z sytuacją w zakresie polityki bezpieczeństwa". Reforma została przyjęta po uzyskaniu szerokiego porozumienia politycznego w duńskim parlamencie.

Duński system powołań do wojska opiera się na ochotnictwie. Jeśli jednak liczba ochotników jest niewystarczająca, przeprowadza się losowanie poborowych z danego rocznika. Obecnie każdego roku szkolenie wojskowe przechodzi około 5 tysięcy rekrutów. Zgodnie z planami, do 2033 roku liczba ta ma wzrosnąć do 7,5 tysiąca.

Ministerstwo Obrony przypomina, że wprowadzenie obowiązkowej służby wojskowej dla kobiet to nie tylko kwestia równości, ale także realna potrzeba zwiększenia potencjału obronnego kraju. W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, Dania stawia na wzmocnienie swoich sił zbrojnych i większą mobilizację społeczeństwa.