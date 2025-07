Amerykański Senat zatwierdził we wtorek ustawę One Big Beautiful Bill Act - kontrowersyjny projekt łączący obiecane przez Donalda Trumpa cięcia podatków z cięciami wydatków socjalnych i zwiększeniem wydatków na deportacje migrantów. Ustawa, której skutkiem ma być wzrost długu publicznego USA o niemal 4 biliony dolarów, została skierowana do dalszych prac w Izbie Reprezentantów.

"Żyjemy w kraju partii prosiaków". Musk ostro o ustawie Trumpa Wiceprezydent J.D. Vance, pełniący rolę przewodniczącego Senatu, przechylił szalę zwycięstwa w kluczowym głosowaniu nad ustawą One Big Beautiful Bill Act. Projekt uzyskał w ostatecznym głosowaniu 50 głosów na "tak" przy 50 głosach przeciwko, lecz rozstrzygający głos oddał J.D. Vance. Projekt został nazwany formalnie "wielką piękną ustawą", ponieważ łączy w sobie wiele obietnic podatkowych Trumpa - m.in. utrwalenie wprowadzonych w 2017 r. na 10 lat cięć podatków, a także zwolnienie z podatków napiwków, zarobków z tytułu nadgodzin oraz świadczeń z ubezpieczeń społecznych - z głębokimi cięciami wydatków socjalnych, obejmujących m.in. państwowe ubezpieczenia zdrowotne dla najmniej zarabiających (Medicaid), dopłaty do ubezpieczeń prywatnych w ramach Obamacare czy programy bonów na zakup żywności (SNAP). Dodatkowo projekt przewiduje zwiększenie budżetu na deportacje migrantów i bezpieczeństwo granicy, wprowadza wysokie opłaty dla osób ubiegających się o azyl, a także zawiera jednorazową podwyżkę wydatków obronnych o 150 mld dolarów, co ma zwiększyć wydatki do 1 bln dolarów. Ze względu na wprowadzone poprawki ustawa ponownie trafi do Izby Reprezentantów. Izba na początku czerwca poparła ustawę w pierwotnym kształcie, lecz nie jest jasne, czy przyjmie ją w nowym brzmieniu.