Już w środę o godz. 12:00 w RMF FM i Radiu RMF24 specjalna debata o rolnictwie. Gośćmi będą posłowie Prawa i Sprawiedliwości: obecny i były minister rolnictwa - Robert Telus oraz Jan Krzysztof Ardanowski. Po drugiej stronie stołu zasiądą politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego: były minister rolnictwa Marek Sawicki i prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski. Debatę poprowadzą dziennikarze RMF FM - Krzysztof Berenda i Piotr Salak.

Rozmowy o tym, jaki pomysł na polską wieś mają politycy Prawa i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego, będą się toczyć w przeddzień decyzji Komisji Europejskiej, czy przedłużyć obowiązujący do 15 września zakaz importu zbóż z Ukrainy. Ale debata nie będzie dotyczyć jedynie problemów związanych z ukraińskim zbożem. Prawie godzinne starcie dwóch obozów - rządzącego i opozycyjnego - podzieliliśmy na bloki tematyczne.

Nasi dziennikarze zapytają o to, co dziś najbardziej trapi zarówno rolników, jak i przeciętnego Polaka, czyli ceny żywności. Dlaczego rolnicy narzekają na niskie ceny w skupach, a Polacy na wysokie ceny w sklepach? Czy da się to odwrócić i jak tego dokonać?

Będziemy też pytać o problemy społeczno-demograficzne. Czy kurcząca się liczba gospodarstw rolnych to duży problem polskiego rolnictwa i czy rząd powinien próbować odwrócić ten trend?

Wśród pytań, które przygotowaliśmy do naszych gości, znajdą się również te o politykę klimatyczną, gospodarkę wodną, skutki ekologicznej transformacji czy relacje gospodarcze z Ukrainą i Rosją.

Jak zawsze liczymy na was - naszych słuchaczy i widzów! Jeśli macie pytania, prześlijcie je przez nasze konta w mediach społecznościowych (X, dawniej Twitter, i Facebook) lub skorzystajcie z poniższego formularza. Wybierzemy najciekawsze pytania i zadamy je naszym gościom!









