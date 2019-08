“Listy PSL-Koalicja Polska to będą bardzo mocne listy” – stwierdził w rozmowie z PAP polityk Unii Europejskich Demokratów Jacek Protasiewicz. Jak podkreślił, jego zdaniem ten komitet nie będzie miał problem z przekroczeniem progu wyborczego. "Spokojnie zdobędziemy 10 procent" - ocenił. "Tym bardziej, że Koalicja Obywatelska przegra z kretesem tę kampanię, bo oni zachowują się jak gang Olsena" – dodał Protasiewicz, w przeszłości związany z Platformą Obywatelską.

Jacek Protasiewicz / Tomasz Gzell / PAP



Kandydaci Unii Europejskich Demokratów, która w obecnej kadencji Sejmu tworzyła wspólny klub z Polskim Stronnictwem Ludowym, mają startować z list komitetu PSL-Koalicja Polska.



PAP podaje, że UED otrzymała na razie dwie "jedynki" - dla Jacka Protasiewicza we Wrocławiu i szefowej UED Elżbiety Bińczyckiej w Krakowie. Syn byłego premiera Michał Mazowiecki ma wystartować albo z pierwszego miejscu w okręgu podwarszawskim, albo z drugiego w stolicy (gdzie jedynką ma być syn innego wybitnego polityka - Władysław Teofil Bartoszewski). W tym drugim przypadku warszawską listę PSL-PL otwierałby tandem Bartoszewski-Mazowiecki.



Jak wynika z informacji PAP, Michał Kamiński ma w jednym z okręgów podwarszawskich kandydować do Senatu. Na wysokim miejscu w jednym z okręgów wielkopolskich znajdzie się też prawdopodobnie były szef MON Janusz Onyszkiewicz.



Swoje pełne listy PSL-KP ma ogłosić podczas konwencji 17 sierpnia. Nie idziemy do tych wyborów tylko jako jedna partia polityczna, idziemy z naszymi przyjaciółmi, z naszymi koalicjantami, partnerami wyborczymi, z UED, z samorządowcami z organizacjami pozarządowymi, z politykami, którzy przychodzą do nas tak jak konserwatyści Marka Biernackiego. Z tymi wszystkimi, którzy każdego dnia zgłaszają się do Stronnictwa, żeby wspólnie tworzyć komitet wyborczy PSL, ale tak jak klub parlamentarny już w rozszerzonej formule PSL - Koalicja Polska - zapowiadał w czwartek lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz.