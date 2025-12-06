Gdzie, kiedy i z kim? Wszystko już jasne. Jeśli reprezentacja Polski awansuje na mundial 2026, pierwszy mecz finałów rozegra 15 czerwca z Tunezją w Guadalupe/Monterrey w Meksyku. Pięć dni później czeka nas w Houston mecz z Holandią, a 26 czerwca w Arlington/Dallas - spotkanie z Japonią.

Reprezentacja Polski wciąż w drodze na mundial / Leszek Szymański / PAP

Polska reprezentacja piłkarska poznała potencjalnych rywali na mundialu po piątkowym losowaniu w Waszyngtonie.

Jeśli biało-czerwoni awansują z baraży, pierwszy mecz rozegrają 15 czerwca z Tunezją w Guadalupe/Monterrey w Meksyku o godz. 4:00 czasu polskiego.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 20 czerwca w Houston - rywalem będzie Holandia, początek o godz. 19:00.

Ostatni mecz fazy grupowej ewentualnie z Japonią odbędzie się 26 czerwca w Arlington/Dallas o godz. 1:00 w nocy.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Biało-Czerwoni swoich potencjalnych rywali poznali już w piątek, podczas ceremonii losowania w Waszyngtonie. Natomiast w sobotę FIFA przedstawiła szczegółowy terminarz i miejsca rozgrywania meczów w danych grupach.

Z opublikowanego terminarza wynika, że w przypadku awansu z Tunezją Biało-Czerwoni zagrają w poniedziałek 15 czerwca o godz. 4 nad ranem czasu polskiego, z ekipą "Oranje" w sobotę 20 czerwca o godz. 19, a z Japonią w piątek 26 czerwca o 1 w nocy.

W przyszłorocznym turnieju, który w dniach 11 czerwca - 19 lipca odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku, po raz pierwszy w historii wystąpi 48 drużyn, podzielonych na 12 czterozespołowych grup.

Wcześniej - pod koniec marca - w półfinale swojej ścieżki barażowej reprezentacja Polski zagra w Warszawie z Albanią, a w ewentualnym finale na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina - Szwecja.