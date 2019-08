Zaraz po otrzymaniu opinii PKW o kalendarzu wyborów, ogłoszę ich termin - zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Zdradził, że we wniosku do PKW wskazał niedzielę 13 października, bo chciałby, żeby kampania wyborcza była jak najkrótsza.

Prezydent Andrzej Duda / Paweł Supernak / PAP

Mogę ujawnić, że wystąpiłem do Państwowej Komisji Wyborczej o opinię w sprawie przeprowadzenia tych wyborów, co do ich kalendarza - powiedział prezydent w wywiadzie dla Polsatu.

Decyzja prezydenta, czyli zarządzenie wyborów, nastąpi niezwłocznie po tym jak otrzymam odpowiedź z Państwowej Komisji Wyborczej - zapewnił Andrzej Duda - Ta procedura już trwa.

Pytany, czy zaproponował we wniosku do PKW termin 13 czy 20 października, powiedział, że nie będzie ukrywał, iż chciałby, żeby kampania była jak najkrótsza.

Rzeczywiście wskazałem - zaproponowałem w tym, co przedstawiłem do Państwowej Komisji Wyborczej - 13 października - ujawnił prezydent.

W jego ocenie niepotrzebne są wszystkie obawy mniejszych ugrupowań, że ogłoszenie terminu nastąpi w ostatniej chwili.

Zapewniam, że na pewno nie będzie to w ostatniej chwili. Zaraz, jak tylko otrzymam odpowiedź z Państwowej Komisji Wyborczej - a zazwyczaj PKW odpowiada szybko - to te wybory będą ogłoszone - stwierdził.

Myślę, że spokojnie można się spodziewać (opinii PKW i decyzji ogłoszenia wyborów - PAP) w przyszłym tygodniu - ocenił prezydent.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak poinformowała, że Państwowa Komisja Wyborcza zajmie się opiniowaniem projektu postanowienia prezydenta w poniedziałek, na popołudniowym posiedzeniu. We wtorek PKW przekaże swoją odpowiedź do Kancelarii Prezydenta.

Zgodnie z konstytucją wybory parlamentarne zarządza prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Data wyborów wyznaczana jest na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji obu izb parlamentu. Pierwsze posiedzenia Sejmu VIII kadencji i Senatu IX kadencji odbyło się 12 listopada 2015 r.

Po opublikowaniu postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów w Dzienniku Ustaw - najpóźniej piątego dnia od dnia zarządzenia wyborów - formalnie ruszy kampania wyborcza.