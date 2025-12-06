Mieszkańcy Mielca (Podkarpackie) nie będą mieli dostępu do wody w sobotę od godziny 23 do niedzieli do godz. 8 - podało MPGK Mielec. Przyczyną jest modernizacja pompowni wysokiego tłoczenia.

W nocy z soboty na niedzielę w Mielcu nie będzie wody / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowało MPGK Mielec, wyłączenie wody jest niezbędne, aby przeprowadzić kluczowe czynności modernizacyjne.

"Prosimy o wcześniejsze zabezpieczenie niezbędnej ilości wody na ten czas" - dodano w komunikacie.

Jak podało przedsiębiorstwo, celem modernizacji jest zwiększenie niezawodności pracy pompowni. "W jej ramach istniejące pompy rezerwowe zostaną pozostawione, natomiast modernizacji będą podlegać rurociągi ssawne i tłoczne pomp z armaturą wraz z odcinkami kolektorów" - zaznaczyło mieleckie MPGK.

Koszt modernizacji wynosi 725,7 tys. zł.