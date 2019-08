Prezydent Andrzej Duda chce, by Polacy poszli do urn 13 października, by wybrać nowy parlament. Kolejna wpadka Polskiej Fundacji Narodowej: jacht “I Love Poland” nie weźmie udziału w prestiżowym Fastnet Race. Polskie firmy transportowe zapowiadają interwencję w Brukseli w sprawie tak zwanego pakietu mobilności. Dramatycznie niski poziom Wisły w Warszawie. To najważniejsze fakty z piątku. Zapraszamy na nasze podsumowanie dnia.

W poniedziałek PKW zajmie się opiniowaniem projektu postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów

W poniedziałek na popołudniowym posiedzeniu Państwowa Komisja Wyborcza zajmie się opiniowaniem projektu postanowienia prezydenta w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu; we wtorek opinia trafi do Kancelarii Prezydenta - przekazała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. W piątkowym wywiadzie dla Polsat News prezydent Andrzej Duda poinformował, że wystąpił do Państwowej Komisji Wyborczej o opinię projektu postanowienia prezydenta w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Zapowiedział, że zarządzenie wyborów nastąpi niezwłocznie po tym, jak otrzyma odpowiedź z PKW.

Kuriozalna wpadka. Jacht I Love Poland nie weźmie udziału w prestiżowych regatach

Miała być wyjątkowa promocja Polski przy okazji stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości, a znów jest kuriozalna wpadka. Jacht I Love Poland nadal nie może wypłynąć w rejs i nie weźmie udziału w prestiżowym Fastnet Race - jednym z najsłynniejszych wyścigów morskich świata.

Prezydent podpisał specustawę o Westerplatte

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. O zawetowanie tej ustawy apelowała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.



Biedroń: Wydaję mi się, że to jest ten moment, kiedy Lewica może się zjednoczyć

"Kaczyński nie rządziłby teraz, gdyby lewica cztery lata temu pojawiła się w Sejmie. Najważniejsze moim zadaniem jest dojście do tego, żeby zmienić oblicze polskiej polityki. Jak sprawić, żeby było więcej sprawiedliwości, równouprawnienia. Jak sprawić, żeby był rozdział państwa od Kościoła" - mówił Robert Biedroń w Rozmowie w samo południe w RMF FM.

Robert Biedroń gościem Rozmowy w samo południe w RMF FM Karolina Bereza /RMF FM

Lidera Wiosny zapytaliśmy również o komentarz ws. słów, które abp Marek Jędraszewski wypowiedział podczas kazania na Mszy, będącej częścią uroczystości obchodów 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. "Bp Jędraszewski to diabeł wcielony. Od słowa nienawiści, do czynów nienawiści jest bardzo bliska droga." - komentował nasz gość.

Polscy transportowcy przeciwni pakietowi mobilności. Zapowiadają kolejną interwencję w Brukseli

Polskie firmy transportowe będą znów interweniować w Brukseli w sprawie tak zwanego pakietu mobilności. To nazwa planowanych, unijnych przepisów, które - według przewoźników - zagrażają wielu polskim przedsiębiorstwom przewozowym. Spowodują one większe wydatki związane z wysyłaniem kierowców za granicę i bardziej skomplikowana organizacja pracy.



Wisła w Warszawie niemal wyschła. Kursy promu "Pliszka" zawieszone

W związku z niskim stanem wody od piątku do odwołania kursy promu "Pliszka" na trasie Most Poniatowskiego - Stadion Narodowy są zawieszone - poinformował w piątek Tomasz Demiańczuk z warszawskiego ratusza. Jak podaje IMGW, na stacji Warszawa-Bulwary poziom wody spadł do 37 cm.



Schronisko PTTK na Przełęczy Okraj. „Widoki zapierają dech w piersiach”

Przez całe wakacje w Faktach RMF FM - co piątek - odwiedzamy najciekawsze schroniska w polskich górach i odkrywamy związane z nimi historie. Dziś mówimy o Przełęczy Okraj. Pierwsze prawdziwe schronisko na Przełęczy Okraj powstało w początkach XIX wieku. Było to małe drewniane schronisko czeskie założone przez Karola Nalega - pruskiego kombatanta wojny napoleońskiej, który rozpropagował potem popularne w całych Karkonoszach zjazdy rogatymi saniami. Pierwsza trasa miała 7 kilometrów długości i prowadziła z przełęczy aż do Kowar.