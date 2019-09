"Przedstawiamy pakt dla przedsiębiorców, bo nie boimy się odważnych, dobrych, mądrych rozwiązań, które wiemy, że będą służyły polskiemu kapitałowi, polskiej własności" - oświadczył na konwencji w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. "Państwo musi być aktywne, nie ma sprzeczności między solidarnością a przedsiębiorczością; solidarne państwo i przedsiębiorcze państwo to droga ku przyszłości" - stwierdził.

Na początku konwencji zebrani odśpiewali "sto lat" premierowi z okazji jego imienin. Zastanawiałem się, czy dobre imię dali mi rodzice, ale rzeczywiście św. Mateusz, zanim został świętym, był celnikiem i poborcą podatków - żartował szef rządu.



Morawiecki zaznaczył, że PiS potrzebna jest mobilizacja, adrenalina i zaangażowanie, by przed wyborami dotrzeć do polskiego społeczeństwa z przekazem.



To, co prezentujemy państwu, ta wizja rozwoju ma stanowić podstawę programu wzrostu gospodarczego, ale takiego, który również uwzględnia potrzeby całego społeczeństwa i nikogo nie zostawia na boku. To jest program PiS - zaznaczył premier.

Jak zapowiedział Morawiecki, rząd zamierza wprowadzić ulgę w płatności ZUS dla małych firm i mikrofirm. Jak mówił premier, jeżeli przedsiębiorca ma przychód poniżej 10 tys. zł miesięcznie, a dochód poniżej 6 tys. zł miesięcznie, średnio zapłaci na ZUS o 500 zł mniej niż wynosi zryczałtowana składka, którą płaci każdy przedsiębiorca. Zryczałtowana składka ZUS zostaje w obecnej formie dla wszystkich innych przedsiębiorców. Żadnych zmian nie będzie - oświadczył Morawiecki.

Warto przypomnieć, jaka partia jako jedyna przez ostatnie 15 lat podniosła składki na ZUS. W 2012 r. składkę rentową o 2 pkt. proc. (...) - partia pana Grzegorza Schetyny - podkreślił szef rządu.



Premier podkreślił, że rząd w jednej z nowych propozycji "podnosi możliwość rozliczania się na 9-procentowym, jednym z najniższych w Europie podatku CIT z 1,2 do 2 mln euro. A więc również około 8,5 mln zł - zdecydowana poprawa dla dziesiątek tysięcy firm - powiedział Morawiecki.



Jeszcze niższe podatki, jeszcze więcej pieniędzy na inwestycje. Owszem, pewien koszt dla budżetu, ale uniesiemy ten koszt dla budżetu, bo mamy sprawne, sprawiedliwe państwo i dobrze zarządzane finanse publiczne - mówił premier. Wreszcie dla wszystkich firm, też małych i średnich, tych, które chcą inwestować w innowacyjne procesy, przeznaczamy w programie wsparcia inwestycji strategicznych ponad 1 mld zł - dodał szef rządu.

"Pozytywne koło się zamyka"





Mateusz Morawiecki / Piotr Nowak / PAP

Odnosząc się do propozycji PiS dotyczącej wzrostu płacy minimalnej premier wskazał, że to "fundamentalna zmiana dla dobra całego społeczeństwa, wszystkich pracowników". Ta propozycja przyrostu płacy minimalnej bardzo rozsądna, rozłożona w czasie, krytykowana przez partię pana Grzegorza Schetyny (...), jest czymś, co będziemy kontynuować - zapowiedział. Jego zdaniem jest to też "głęboka zmiana filozoficzna". Ona prowadzi do upodmiotowienia tych wszystkich pracowników, którzy ledwo co wiązali koniec z końcem - powiedział.

W ocenie Morawieckiego upodmiotowienie jest bardzo ważne po to, aby "rewolucja godności rzeczywiście zaszła, żeby była dokończona". Ale jest ważne również dla rozwoju gospodarczego, bo przecież pracownicy, którzy lepiej zarabiają - gdzie oni wydadzą te pieniądze? Na mercedesy? Na luksusy? Przecież nie - tłumaczył.



Według Morawieckiego pracownicy przeznaczą je na dobra codziennego użytku, w większości produkowane w Polsce, a więc przyczynią się do wzmocnienia koniunktury w Polsce.



Tak to pozytywne koło się zamyka. Upodmiotowienie pracowników, wyższe wynagrodzenie, wyższy udział w PKB, więcej konsumpcji w kraju, wyższe wydatki na dobra i usługi produkowane w kraju, i wyższe PKB - powiedział premier.





"Będziemy kontynuować rewolucję godności"

Ważne jest to, aby Polacy, polska klasa średnia i wszyscy Polacy, również ci, którzy są na pensji minimalnej, zarabiali godnie. Dlatego będzie kontynuować rewolucję godności - zapowiedział Morawiecki. Neoliberałowie spod znaku pana Balcerowicza, pana Schetyny, pani Kidawy-Błońskiej, mówią nam, że podnoszenie płacy minimalnej jest nierealne, absurdalne i szkodliwe dla gospodarki. Takie słyszymy głosy dobiegające z obozu neoliberałów, którzy gdzieś czytają swoje karteczki sprzed 20 lat - mówił.

My wiemy, jak bardzo potrzebne jest podnoszenie płacy minimalnej, a w ślad za tym wszystkich płac w gospodarce i w budżetówce. W budżecie przyszłego roku zaplanowaliśmy 6 proc. dla budżetówki co najmniej, w wielu sektorach jest to więcej niż 6 proc. - dodał premier. W czasach Platformy Obywatelskiej, partii pana Schetyny i pani Kidawy-Błońskiej nie było podwyżek dla budżetówki. Gdzie jest wiarygodność, pytam. Po czyjej stronie jest wiarygodność? Wiarygodność jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy - zapewnił.

Premier Mateusz Morawiecki w Katowicach / /Łukasz Gągulski / PAP

"Oni koncertowo zmarnowali tamtych osiem lat"

Musimy przebijać się do świadomości Polaków z tą prawdą o minionych czterech latach, o poprzednich ośmiu latach, bo oni koncertowo zmarnowali tamtych osiem lat. I te ostatnie cztery lata również zmarnowali, nie wypracowali żadnego spójnego programu rozwoju - stwierdził premier Morawiecki. PiS - jak mówił - co tydzień odsłania kolejne szczegóły swojego programu rozwoju. Rodzina, rozwój, wieś, rolnictwo, polski eksport, innowacyjność, inwestycje, nowe miejsca pracy, wyższe zarobki Polaków - to jest program dla całej Polski, dla wszystkich Polaków -wyliczał. Do jego realizacji potrzebujemy odwagi, żeby wyjść rozmawiać z tymi, którzy się jeszcze wahają, namawiać ludzi do pójścia na wybory, do popatrzenia, kiedy żyło się lepiej - czy pięć lat temu, czy teraz. Trzeba sobie odpowiedzieć na podstawowe pytania, kiedy żyło się lepiej - teraz czy pięć lat temu - mówił szef rządu.



Chcemy być wolni, chcemy być silni. Jesteśmy wolnym i silnym narodem, i nasz los jest w naszym rękach. Drodzy rodacy, nasz los jest w rękach 13 października, czy chcemy tego rozwoju, który daje ogromne szanse wszystkim Polakom, czy raczej tego, który służy głównie grupom interesów - zadeklarował Morawiecki.