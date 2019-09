W piątek z Warszawy w trasę po Polsce wyruszy "Lewicobus", kampanijny autobus lewicy, którym szef SLD Włodzimierz Czarzasty, lider Wiosny Robert Biedroń i lider Lewicy Razem Adrian Zandberg pojadą na spotkania z wyborcami.

Przewodniczący Wiosny Robert Biedroń, przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty, współzałożyciel i członek Zarządu Krajowego partii Razem Adrian Zandberg / Leszek Szymański / PAP

Bus z politykami lewicy wyruszy w piątek spod Pałacu Kultury i Nauki. Jedziemy w Polskę powiatową. Chcemy odwiedzić wszystkie z 41 okręgów z takim przeświadczeniem, że lewica chce być blisko ludzi, a nie tylko w Warszawie, dlatego pokażemy program lokalnie, ale też odnoszący się do problemów lokalnych. 41 okręgów dlatego, że nie chcemy, żeby ktokolwiek czuł, że jest wykluczony, bo lewica myśli o całym kraju, a nie tylko o wielkich metropoliach - mówi PAP wiceszef sztabu lewicy, sekretarz generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski.



W busie znajdą się liderzy lewicy: Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń i Adrian Zandberg, ale też m.in. politycy, którzy otwierają listy lewicy w okręgach.



Pierwszymi przystankami na trasie będą Łódź i Sieradz, gdzie w piątek odbędą się spotkania z mieszkańcami. W każdym spotkaniu uczestniczyć będą kandydaci do Sejmu, a w miejscach, gdzie lewica wystawia swojego kandydata do Senatu również i oni.



W sobotę w Poznaniu odbędzie się konwencja lewicy, która dotyczyć będzie kobiet. Chcemy pokazać, że lewica jest kobietą - mówi Gawkowski.

"Pakiet dla kobiet" w Poznaniu

Jak podano w informacji dotyczącej poznańskiej konwencji przedstawiony zostanie tam "Pakt dla kobiet". "Przedstawimy naszą wizję Polski - kraju otwartego, tolerancyjnego, w którym równość płci to podstawa, w którym kobiety mogą liczyć na europejskie standardy ochrony zdrowia wolne od klauzuli sumienia" - napisano.



"Porozmawiajmy o prawach i wolnościach obywatelskich, o prawach człowieka, o prawach kobiet. Zastanówmy się wspólnie nad przyszłością, nad tym jak sprawić, żeby w naszym kraju bezpieczne przerywanie ciąży, bezpłatna antykoncepcja czy parytety w najważniejszych urzędach stały się faktem" - czytamy w informacji.



Jak wynika ze wstępnego harmonogramu, średnio liderzy lewicy będą odwiedzać do czterech miast dziennie. Kolejnymi przystankami na trasie busa będą po Poznaniu również w sobotę Piła i Gniezno, w niedzielę Bydgoszcz, Toruń i Płock, a w poniedziałek Białystok i Siedlce.



Kolejne konwencje regionalne lewicy mają się odbyć w Gdańsku 21 września, Olsztynie 28 września i Katowicach 5 października, czyli na tydzień przed wyborami.