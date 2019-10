Najprawdopodobniej w czwartek - po posiedzeniu klubu - Koalicja Obywatelska przedstawi swoich kandydatów do prezydium Senatu - poinformował Jerzy Fedorowicz. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu i Senatu odbędzie się 12 listopada.

Na zdjęciu Senat, który zakończył ostatnie posiedzenie IX kadencji / Tomasz Gzell / PAP

Marszałkiem Senatu powinien zostać ktoś, kto dotychczas zasiadał już w izbie wyższej - mówi Jerzy Fedorowicz z Platformy Obywatelskiej po spotkaniu nowo wybranych senatorów Koalicji Obywatelskiej z Grzegorzem Schetyną.

Bogdan Borusewicz, Marek Borowski, Bogdan Klich - to według senatora - osoby brane pod uwagę przez Koalicję Obywatelską w fotelu marszałka Senatu. Ale jak dodał - w tej sprawie odbędą się również konsultacje z senatorami niezależnymi oraz wybranymi z list PSL i SLD - bo bez nich opozycja nie zbuduje większości w izbie wyższej parlamentu.

Bogdan Borusewicz unikał jasnych deklaracji, czy zamierza walczyć o fotel marszałka Senatu.

Bogdan Klich po spotkaniu senatorów-elektów z kierownictwem PO oświadczył: Chcemy, by Senat stał się miejscem przejmowania władzy od PiS.

To nie są zwyczajne wyzwania. Trzeba zbudować odpowiednie zaplecze, żeby pokazać Polakom, że to co mówiliśmy w kampanii wyborczej jest realizowane właśnie przez Senat. Czyli Senat staje się tym miejscem, w którym praca legislacyjna będzie musiała iść pełną parą, jakbyśmy dysponowali zapleczem rządowym - podkreślił senator PO.

W Senacie dzięki tzw. paktowi senackiemu opozycji udało się zdobyć większość - 51 mandatów. "Pakt senacki" to porozumienie, które zawarły latem: Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), "Lewica" (SLD, Lewica Razem, Wiosna) i PSL - Koalicja Polska (m.in. PSL i Kukiz'15). W ramach "Paktu" w zdecydowanej większości okręgów opozycja wystawiła przeciwko PiS tylko jednego kandydata na senatora.

PiS uzyskał 48 mandatów w Senacie. Koalicja Obywatelska - 43 mandaty, PSL - trzy, a SLD - dwa. W Senacie zasiądą także startujący z własnych komitetów: obecna senator niezależna Lidia Staroń, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, b. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski oraz b. sekretarz generalny PO i b. wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.