"Jeżeli chodzi o sądy, to (...) były trudności z przeprowadzeniem reformy, mimo jej pełnej zgodności z polską konstytucją" – mówił w Polsat News lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. "My, jeżeli tylko społeczeństwo nam zaufa, do tego wrócimy” – zapewnił.

Mamy mocną podstawę. Artykuł 180, punkt 5, ustęp 5 Konstytucji, daje pełne prawo do przeprowadzenia takiej reformy. I my do tego artykułu będziemy nawiązywać, będziemy to prowadzić - zapowiedział lider PiS-u w Polsat News. Bez głębokiej reformy sądów, w ogóle naprawienie państwa jest bardzo trudne, bo to jest taka jakby ostatnia barykada, ostatni szczebel decyzyjny w bardzo wielu sprawach, i to nie tylko takich, które odnoszą się do spraw cywilnych, czy karnych, ale także administracyjnych - podkreślił.

Kaczyński był też pytany o autorów 229-stronicowego programu PiS. Osobiście napisałem ok. 20 proc. tego programu, a inne części pisali inni - przyznał. Jeżeli miałbym odpowiadać na pytanie o głównego autora i człowieka, którego zasługą jest ten program (...) to jest to premier Piotr Gliński. I nawet powiedziałem mu, że w istocie "twój portret powinien być tutaj na początku tego programu" - stwierdził prezes PiS.

"Będziemy dążyli do tego, żeby sytuacja polskich rodzin się jeszcze poprawiała"

Jarosław Kaczyński





Kaczyński oświadczył, że jego ugrupowanie jest gwarantem utrzymania polityki społecznej. To chcę powiedzieć bardzo wyraźnie: PiS gwarantuje, że to, co zostało dane, nie zostanie zabrane i wręcz przeciwnie, będziemy dążyli do tego, żeby sytuacja polskich rodzin się jeszcze poprawiała - mówił. Jak tłumaczył, PiS chce podwyższać płacę minimalną "w imię rozwoju gospodarczego, w imię poprawy sytuacji polskich rodzin, w imię wzrostu płac w Polsce". Przypominał, że od 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2600 zł, z kolei do końca 2020 r. płaca minimalna ma wzrosnąć do 3000 zł, a do końca 2023 r. do 4000 zł.

Prezes PiS odniósł się także do zarzutu opozycji, że to politycy decydują o tak dużym wzroście płac. Politycy mogą doprowadzić do tego, że w Polsce będzie droższa praca. My zdecydowanie odrzucamy to, co najwyraźniej opozycja akceptuje, czyli Polska jako zasób taniej siły roboczej i w związku tym, dużo bardziej będzie się opłacało unowocześniać polską gospodarkę, inwestować w rozwój organizacyjny, a także rozwój technologiczny - powiedział Kaczyński.

Kaczyński o Morawieckim: Ma bardzo dobre stosunki z wieloma znanymi politykami UE



Prezes Prawa i Sprawiedliwości został zapytany o to, jakie ma oczekiwania wobec nowego rządu po wyborach. Proszę pamiętać, że to nie jest tak, że ja mogę sobie usiąść naprzeciw składu rządu i powiedzieć "tu macie zrobić to, to, to i to"- odpowiedział Kaczyński. Dodał, że liczy na "kontynuację tej polityki, która jest w tej chwili prowadzona, ale kontynuację lepszą i jednocześnie także skuteczną polityką zagraniczną, w tym politykę w Unii Europejskiej".

Kaczyński przyznał, że bardzo liczy na premiera Morawieckiego, który - jego zdaniem - jest człowiekiem świetnie nadającym się do tego, żeby tę politykę w Unii prowadzić. Ma bardzo dobre stosunki z wieloma znanymi politykami Unii Europejskiej, tymi najważniejszymi i rozmawia z nimi, bardzo często nawet po kilka razy dziennie. I jednocześnie jest kimś, kto w tym świecie (...) czuje się jak ryba w wodzie - ocenił. To jest jedna z jego bardzo wielu zalet, a poza tym w polskiej polityce w ciągu tych 30 ostatnich lat, kiedy mogłem to z bliska obserwować, nikogo zdolniejszego nie było - podkreślił.