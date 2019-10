To brak szacunku dla tych, którzy żyją, i dla pamięci zmarłego wybitnego Polaka - oceniła Beata Szydło (PiS) słowa byłego prezydenta Lecha Wałęsy na temat Kornela Morawieckiego.

Beata Szydło / Przemysław Piątkowski / PAP

Była premier, europosłanka, goszcząc w niedzielę w Małopolsce, była pytana przez dziennikarzy o wypowiedź Lecha Wałęsy na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Wałęsa, jako gość specjalny wydarzenia, powiedział, że wybaczył Kornelowi Morawieckiemu, szefowi Solidarności Walczącej, bo "po chrześcijańsku należy to zrobić".

A co oni z niego robią? - bohatera. A on w środku - stan wojenny, atakują nas ze wszystkich stron, a on kozak zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada proszę panów. Zdrajca. Taka jest prawda - powiedział Wałęsa.

Beata Szydło skomentowała, że wypowiedź Wałęsy "nie mieści się w głowie i jest oburzająca". Dzień po pogrzebie takie słowa z ust byłego prezydenta to po prostu żal. Jest mi bardzo przykro, że doczekaliśmy takich czasów - mówiła była premier. Dodała, że "jest to brak szacunki i dla tych, którzy żyją, i przede wszystkim brak szacunku dla pamięci zmarłego i tak wybitnego Polaka".

