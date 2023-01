Jeszcze przez dwa tygodnie trwa zbiórka pieniędzy w ramach akcji "Pomożemy Wam przetrwać zimę". To wspólne działanie Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego oraz RMF FM. Do tej pory w jej ramach udało nam się zebrać prawie 300 tysięcy złotych. Za część tej sumy kupiliśmy kilkaset śpiworów na ekstremalnie niskie temperatury, komplety odzieży termoaktywnej oraz agregaty prądotwórcze. Potrzeby nadal są jednak ogromne.

Potrzebna pomoc dotarła na Ukrainę / fot. IBIRM /

Pierwsza część darów kupionych m.in. dzięki wsparciu słuchaczy RMF FM i czytelników rmf24.pl trafiła w dużej części do obwodu charkowskiego. To tam rosyjska artyleria siała ogromne spustoszenie już na samym początku inwazji na kraj naszych sąsiadów. Późniejsze ostrzały infrastruktury energetycznej pozbawiły mieszkańców także regularnych dostaw prądu. Na tych terenach pozostali ludzie głównie starsi i schorowani, którzy nie mieli możliwości lub po prostu - obawiali się ewakuacji. Za przekazane dary byli ogromnie wdzięczni.

Ludzie są bardzo wdzięczni, że ta pomoc dociera. Byłyśmy prawie na rosyjskiej granicy, gdzie pomoc dociera bardzo rzadko. Wdzięczność, którą okazywali nam mieszkańcy tamtych rejonów, jest naprawdę ogromna i wskazuje na to, że ta nasza pomoc jest naprawdę potrzebna, właśnie w takich rejonach - tłumaczy Magdalena Rochnowska z fundacji IBIRM.

W warszawskiej siedzibie instytutu trwają przygotowania do kolejnego transportu darów, który pojedzie na Ukrainę. Tym razem dary kupione w ramach akcji "Pomożemy Wam przetrwać zimę" trafią w okolice Mikołajowa w obwodzie chersońskim, do obwodu Dniepropietrowskiego oraz ponownie w okolice Charkowa. Tym razem oprócz tzw. pakietów "safe winter" czyli śpiworów na ekstremalnie niskie temperatury, pakietów odzieży termoaktywnej będą to także generatory prądu i produkty codziennej potrzeby.

Część darów, w tym wydajny generator prądu o mocy 8KW przekazali nam prywatni przedsiębiorcy z wielkopolskiego Wolsztyna. Firma Fala Park z myślą o rodzicach małych dzieci przekazała za pośrednictwem RMF FM do fundacji IBIRM także ogromny zapas pieluch dla niemowląt. To dary, które trafią do miejsc noclegowych czy punktów przesiadkowych, gdzie mamy z małymi dziećmi zatrzymują się podczas swoich podróży do bezpiecznych miejsc.

Przekazane przez wolsztyński Fala Park dary oraz kupione pakiety "safe winter" pojadą za naszą wschodnią granicę na początku lutego. To szczególnie ważne, by transport dotarł na miejsce jak najszybciej. W ostatnim czasie temperatury nocą, na wschodnich rubieżach Ukrainy spadają nawet do kilkunastu stopni poniżej zera, a prognozy w tym względzie nie są optymistyczne.

Wspólną zbiórkę IBIRM oraz RMF FM możecie wesprzeć TUTAJ.

RMF FM bierze udział w akcji / RMF FM