Fundacja RT Weatherman ogłosiła powrót do USA sierżanta piechoty morskiej Coreya Nawrockiego (w stanie spoczynku), odznaczonego weterana, który zginął na ukraińskim froncie, walcząc ramię w ramię z elitarnymi jednostkami Kijowa przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy. Jego szczątki zostały zbezczeszczone przez Rosjan i wykorzystane w propagandowej kampanii okrucieństwa Moskwy. Nawrockiego pożegnano z honorami, godnymi największych bohaterów wojennych.

Zdjęcie ilustracyjne / CJ GUNTHER / PAP/EPA

Sierżant Corey Nawrocki służył z wyróżnieniem przez 20 lat w Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, zdobywając Brązową Gwiazdę za Waleczność i dwa Purpurowe Serca podczas sześciu misji w Iraku i dwóch w Afganistanie. Jak donosi serwis "Miami Herald", powołując się na oświadczenie RT Weatherman, żołnierz nie chciał pozostawać obojętny na rosyjską agresję na Ukrainę. Wyjechał z kraju, by służyć na froncie pośród wojskowych z zagranicznej formacji działającej pod dowództwem ukraińskiego wywiadu wojskowego.

Zginął w akcji 27 października 2024 roku, próbując uratować rannego kolegę z drużyny. Według serwisu Nexta Nawrocki walczył w rejonie Briańska (w Rosji, w pobliżu granicy ukraińsko-rosyjsko-białoruskiej). Stracił życie w wieku 41 lat wraz z trzema innymi ochotnikami. "Poświęcił życie, by stawić czoło złu na liniach frontu wojny Putina" - napisano w komunikacie fundacji Weatherman.

"Miami Herald" podaje, że po jego śmierci ciało żołnierza zostało zbezczeszczone przez siły rosyjskie, które wykorzystały zdjęcia zwłok do przeprowadzenia agresywnej kampanii cyfrowej w sieci. To nieludzkie zachowanie miało doprowadzić pogrążoną w żałobie matkę Corey'a do rozpaczy. Mimo tego matka do końca współpracowała z wywiadem obronnym Ukrainy i fundacją RT Weatherman Foundation, aby zapewnić powrót syna z godnością i honorami, na jakie zasłużył.

Szczątki żołnierza dotarły do Filadelfii w sobotę 12 kwietnia w godzinach wieczornych. Corey Nawrocki został pożegnany z honorami godnymi największych amerykańskich bohaterów wojennych.