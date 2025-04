Jeden z najbliższych współpracowników sekretarza obrony USA Pete’a Hegsetha – Dan Caldwell – miał we wtorek zostać odsunięty od pełnienia obowiązków służbowych, wysłany na urlop i wyproszony z Białego Domu. To efekt dochodzenia w sprawie wycieków informacji do mediów – podaje Reuters.

Doradca Pete'a Hegsetha zawieszony w obowiązkach służbowych / WILL OLIVER / PAP/EPA Doradca sekretarza obrony USA Dan Caldwell został zawieszony w obowiązkach służbowych po wycieku informacji.

Trwa śledztwo, możliwe użycie wariografu.

Caldwell odpowiadał za kontakty z Radą Bezpieczeństwa Narodowego.

Z dalszej części artykułu dowiesz się więcej o kulisach sprawy i przeszłości Caldwella. Caldwella zawieszono w obowiązkach służbowych po stwierdzeniu, że ujawnił bez autoryzacji informacje dotyczącą Departamentu Obrony. Śledztwo w tej sprawie dalej trwa - przekazał anonimowy urzędnik administracji, na którego powołuje się Reuters. Politico podaje, że zawieszony w obowiązkach został też zastępca szefa sztabu Pentagonu - Darin Selnick. Badanie wariografem członków administracji? Śledztwa w tej sprawie zażądał 21 marca w oficjalnej notatce Joe Kasper, szefa personelu departamentu pisząc o "niedawnym nieautoryzowanym ujawnieniu informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego związanych z wrażliwą komunikacją". Zobacz również: Joe Biden przerywa milczenie i ostrzega Amerykanów

Notatka wspomina również o potencjalnym "użyciu badań wariograficznych w trakcie tego dochodzenia", ale obecnie nie wiadomo, czy Caldwell był poddany takiemu badaniu. "Oczekuję, że zostanę niezwłocznie poinformowany, jeśli ten wysiłek pozwoli zidentyfikować stronę odpowiedzialną za nieautoryzowane ujawnienie informacji, a takie ustalenia zostaną przekazane odpowiedniemu organowi ścigania w celu wszczęcia postępowania karnego" - napisał Kasper. Kim jest Dan Caldwell? Caldwell jest ważnym doradcą Hegsetha. Sekretarz obrony wskazał go jako osobę odpowiedzialną za kontakt z Radą Bezpieczeństwa Narodowego, gdy przygotowywano się do przeprowadzenia ataków na Huti w Jemenie. Pełny tekst dyskusji na komunikatorze Signal na temat planowanego uderzenia opublikował Atlantic po tym, jak jego redaktor naczelny został przypadkowo dodany do grupy na ten temat . Caldwell jest w nim wspomniany. Decyzja o wysłaniu Caldwella na urlop administracyjny nie ma podobno związku falą zwolnień w administracji. Caldwell, weteran Korpusu Piechoty Morskiej, wcześniej pracował dla Concerned Veterans for America, organizacji non-profit z silnymi powiązaniami z republikanami, promującą politykę konserwatywne zmiany w prawie. To właśnie w tej organizacji Caldwell pracował wcześniej z Hegsethem.