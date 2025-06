Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Siły Operacji Specjalnych użyły dronów dalekiego zasięgu do zniszczenia dwóch rosyjskich samolotów SU-34 na lotnisku Marinowka w obwodzie wołgogradzkim w Rosji. Uszkodzeniu uległy dwie kolejne maszyny.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Siły Operacji Specjalnych zniszczyły dwa rosyjskie samoloty SU-34 w obwodzie wołgogradzkim (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

"Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy oraz Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziły wspólną operację specjalną, w wyniku której na lotnisku Marinowka zniszczono dwa rosyjskie samoloty myśliwsko-bombowe Su-34, a kolejne dwa zostały uszkodzone" - czytamy w komunikacie SBU, opublikowanym w piątkowe popołudnie.

Rosyjskie maszyny zostały zaatakowane przy użyciu dronów dalekiego zasięgu. "W wyniku ataku wybuchł również pożar w techniczno-eksploatacyjnej części wrogiego lotniska, która stanowi kluczową infrastrukturę obiektu wojskowego. To właśnie tam wróg przygotowuje samoloty do lotów, przeprowadza ich bieżącą obsługę oraz prace remontowe" - zaznaczono.

Su-34 - co to za samolot?

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy rosyjskie Su-34 to podstawowe samoloty lotnictwa taktycznego, które przeprowadzają rakietowo-bombowe uderzenia na ukraińskie pozycje i miejscowości. W rosyjskich Siłach Powietrzno-Kosmicznych są one klasyfikowane jako frontowe samoloty myśliwsko-bombowe. Wykorzystywane są m.in. do zrzucania kierowanych bomb lotniczych.

"Stopień uszkodzenia rosyjskich urządzeń techniki lotniczej oraz skutki trafień są w trakcie ustalania" - poinformowała ukraińska armia.