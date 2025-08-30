Alarm w Ukrainie! W nocy z piątku na sobotę Rosja rozpoczęła kolejny zmasowany atak na ukraińskie obwody. W związku z tym rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej - poinformowało w sobotę nad ranem na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

/ RMF FM

Komunikat Dowództwa Operacyjnego

W związku z kolejnym atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej - poinformowało w sobotę nad ranem na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak głosi komunikat, zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

Podjęte kroki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenach graniczących z zagrożonymi obszarami.

Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.