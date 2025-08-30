Alarm w Ukrainie! W nocy z piątku na sobotę Rosja rozpoczęła kolejny zmasowany atak na ukraińskie obwody. W związku z tym rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej - poinformowało w sobotę nad ranem na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Komunikat Dowództwa Operacyjnego

W związku z kolejnym atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej - poinformowało w sobotę nad ranem na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak głosi komunikat, zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

Podjęte kroki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenach graniczących z zagrożonymi obszarami.

Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji. 

Zmasowany atak Rosji

Rosja dokonała w nocy z piątku na sobotę zmasowanego ataku na obwód dnipropietrowski (południowo wschodnia Ukraina) - poinformował na Telegramie gubernator obwodu Serhij Lysak. Atakowany był też obwód zaporoski.

"Były eksplozje. Atakowane są Dnipro i Pawłograd" - napisał Lysak apelując do mieszkańców, aby pozostali w domach. Ukraińska obrona powietrzna ostrzegła, że w kierunku obwodu lecą pociski samosterujące.

Gubernator położonego dalej na południe obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow również poinformował o wybuchach i przerwach w dostawie prądu. Opublikował też na Telegramie zdjęcie palącego się domu w stolicy obwodu - Zaporożu. "Rosjanie zaatakowali miasto co najmniej trzema dronami" - napisał Fedorow.

W ub. wtorek władze w Kijowie po raz pierwszy przyznały, że wojska rosyjskie wdarły się do obwodu dnipropietrowskiego, o czym wcześniej informowała Moskwa.

Wojska rosyjskie kontrolują obecnie ok. 20 proc. terytorium Ukrainy. Moskwa domaga się aby Ukraina wycofała się z kontrolowanych przez nią częściowo obwodów donieckiego, chersońskiego, ługańskego i zaporoskiego w zamian za wstrzymanie ognia. Kijów odrzuca te żądania.