We Wrocławiu ruszają aż trzy duże remonty na raz. To przebudowa ul. Gajowickiej, kolejny etap budowy trasy autobusowo-tramwajowej na Swojczyce – obejmujący modernizację pętli Sępolno – oraz remont torowiska na ul. Glinianej. Utrudnienia w mieście potrwają kilka miesięcy.

/ Materiały prasowe

Od 21 lutego (sobota) mieszkańców Wrocławia czekają zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej.

Równocześnie rozpoczynają się trzy duże inwestycje: przebudowa ul. Gajowickiej, modernizacja pętli Sępolno w ramach budowy trasy autobusowo-tramwajowej na Swojczyce oraz remont torowiska na ul. Glinianej.



Przebudowa ul. Gajowickiej

Na odcinku od ul. Zaporoskiej do Al. Hallera rozpoczyna się kompleksowa modernizacja ul. Gajowickiej. Prace obejmą wymianę nawierzchni, poszerzenie ulicy, wytyczenie pasów dla autobusów, budowę dwukierunkowych dróg rowerowych i wygodnych chodników. W planach jest także przebudowa czterech peronów autobusowych, które zostaną wyposażone w tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz uporządkowanie zieleni.

To inwestycja, która realnie zmieni jakość codziennego przemieszczania się w tej części miasta. Stawiamy na transport zbiorowy, bezpieczną infrastrukturę rowerową i komfort pieszych, jednocześnie usprawniając ruch samochodowy – powiedział Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Zakres prac obejmuje również modernizację infrastruktury podziemnej i technicznej, w tym oświetlenia, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Zmiany w ruchu obejmą wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Gajowickiej w stronę Al. Hallera oraz objazdy dla kierowców i zmiany tras autobusów linii 124, 134, 127, 144, 241.

Wykonawca ma 20 miesięcy na realizację zadania.

/ Materiały prasowe





Modernizacja pętli Sępolno i trasy na Swojczyce

21 lutego rusza także przebudowa pętli tramwajowo-autobusowej na Sępolnie. Zmiany mają usprawnić ruch autobusów, które po zakończeniu prac będą zatrzymywać się wewnątrz pętli, nie blokując przejazdu przez ul. Mickiewicza. W ramach inwestycji powstaną nowe, zielone przystanki, miejsca postojowe dla rowerów oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Od soboty tramwaje linii 9 i 17 będą kursować tylko do przystanku przy Al. Paderewskiego, usytuowanego przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza. Linia 9 pojedzie przez ul. Różyckiego, linia 17 - przez ul. Mickiewicza, a linia 12 zostanie skrócona do pętli przy Stadionie Olimpijskim.

Zmiany obejmą również linie autobusowe 118, 143, 145, 146, 345, 715.

Prace mają zakończyć się pod koniec 2026 roku.

/ Materiały prasowe

Remont torowiska na ul. Glinianej – zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów

MPK Wrocław przeprowadzi z kolei remont torowiska na ul. Glinianej. Prace obejmą remont łuku torowiska na skrzyżowaniu z ul. Borowską oraz wymianę szyn i nawierzchni na kontrałukach przy ul. Łódzkiej.

To dwa zadania: na skrzyżowaniu ul. Glinianej z ul. Borowską wykonany zostanie remont łuku torowiska, który obecnie generuje największe ograniczenia prędkości i wymaga częstych napraw. Dodatkowo w tym miejscu wymienimy podbudowę torowiska, wykonamy nakładkę asfaltową na tarczy skrzyżowania i wyregulujemy sieć trakcyjną. Natomiast na ul. Glinianej na wysokości skrzyżowania z ul. Łódzką wymienione zostaną szyny i nawierzchnia na kontrałukach, czyli zakrętach w przeciwnych kierunkach następujących zaraz po sobie – tłumaczy Witold Woźny, prezes MPK Wrocław.

W czasie remontu tramwaje nie będą kursować ul. Glinianą, a pasażerowie będą mogli skorzystać z autobusowej linii zastępczej 708.

Zmiany obejmą także trasy tramwajów 8, 18, 21 oraz liczne linie autobusowe. Na trzy tygodnie wyłączony zostanie ruch kołowy na wschodnim wlocie ul. Glinianej oraz południowym wlocie ul. Borowskiej.

Prace mają zakończyć się w kwietniu.

/ Materiały prasowe












