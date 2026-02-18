Parada planet to zjawisko astronomiczne, w którego trakcie kilka planet Układu Słonecznego ustawia się mniej więcej w jednej linii na niebie. Przy sprzyjających warunkach są wówczas dobrze widoczne z Ziemi. Najbliższa parada ma mieć miejsce 28 lutego.

Parada planet 2026. Które ciała niebieskie zobaczymy? (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

28 lutego 2026 roku na niebie ustawi się sześć planet Układu Słonecznego, tworząc tzw. paradę planet.

Warunki do obserwacji będą jednak trudne.

Najlepiej widocznym obiektem będzie Jowisz.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Zobacz również: Rzadkie zjawisko astronomiczne już w ten piątek

W trakcie wspomnianego zjawiska pozycje planet na ekliptyce (torze, po którym porusza się Słońce i planety) wydają się ułożone w szeregu, tworząc efekt "parady" lub też rozciągnięcia na szerokim łuku.

W ostatni dzień lutego po tej samej stronie nieba ustawi się sześć planet - Merkury, Wenus, Saturn, Uran, Neptun i Jowisz.

Astronomiczne wydarzenie z pewnością dostarczyłoby pięknych widoków, ale eksperci studzą oczekiwania. Portal nocneniebo.pl zwraca uwagę, że warunki do obserwacji będą trudne.

Część planet pojawi się nisko nad zachodnim horyzontem, gdy niebo będzie jeszcze jasne po zachodzie Słońca. Uran i Neptun będą praktycznie niewidoczne bez teleskopu, a Wenus i Merkury szybko znikną w poświacie zmierzchu. Saturn również nie zachwyci - będzie nisko i mało kontrastowy.

Najłatwiejszym do obserwacji i najefektowniejszym celem pozostanie Jowisz, który będzie widoczny przez dłuższy czas, ale nie jest to zjawisko wyjątkowe dla tej jednej daty.

Eksperci nocnegonieba.pl zaznaczają, że warto jednak potraktować ten wieczór jako okazję do obserwacji planet w różnych warunkach - najlepiej tuż po zachodzie Słońca, z odsłoniętym zachodnim horyzontem.