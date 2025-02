Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jeszcze dziś może podpisać umowę z USA w sprawie wydobycia minerałów - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Zaważyć w tej sprawie miała zakończona wczoraj w Kijowie wizyta przedstawiciela administracji Donalda Trumpa. W ukraińskiej stolicy jest specjalny wysłannik RMF FM Mateusz Chłystun.

Wołodymyr Zełenski / SERGEI SUPINSKY / AFP/EAST NEWS

Według najnowszej analizy ISW Keith Kellogg, który przebywał w Kijowie od środy, podczas swojej wizyty miał złagodzić nieco napięcia między Waszyngtonem a prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Szef ukraińskiego państwa nie mówił o szczegółach w swoim codziennym orędziu, ale wspomniał o umowie między zespołami - amerykańskim i ukraińskim, które mają działać na rzecz zakończenia wojny.

To porozumienie, które może wnieść wiele do naszych relacji. Ważne, żeby szczegóły dograć w taki sposób by rzeczywiście działały. Liczę na pozytywny rezultat - mówił Wołodymyr Zełenski, który w piątek rozmawiał też z prezydentem Andrzejem Dudą.

Już dziś Duda leci do Waszyngtonu , gdzie ma się spotkać z Donaldem Trumpem.

Wychodzimy z założenia, że niezależność naszych krajów, Ukrainy i Polski, jest ściśle powiązana. Im silniejsza niepodległość Ukrainy, tym bezpieczniejsza Polska. Pokazał to XX wiek. Musimy być teraz razem, dziękuję Polsce za wsparcie - mówił prezydent Ukrainy.

Tego Zełenski nie podpisał

Według opublikowanego przez brytyjski "Daily Telegraph" projektu, pierwotny projekt umowy z USA zakładał oddanie przez Ukrainę 50 proc. zysków z eksploatacji metali ziem rzadkich i innych zasobów naturalnych.

Umowa mówiła również o tym, że wszelkie spory byłyby rozwiązywane przez sąd w Nowym Jorku.

Zełenski powiedział, że odmówił podpisania tego dokumentu, bo nie zawierał on żadnych gwarancji bezpieczeństwa na przyszłość. Według m.in. Axios, Amerykanie zaproponowali nową wersję umowy.