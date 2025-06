Ukraina proponuje Rosji zawieszenie broni do czasu spotkania przywódców obu państw - prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i prezydenta Rosji Władimira Putina. "Jeśli na tym spotkaniu zobaczymy, że możemy kontynuować dialog, rozejm zostanie przedłużony" - oświadczył Zełenski.

Wołodymyr Zełenski / STRINGER / PAP/EPA

Proponujemy ruskim zawieszenie broni do czasu spotkania liderów - powiedział.

Jak napisała agencja Interfax-Ukraina, Zełenski jako najwcześniejszy termin zaproponował poniedziałek 9 czerwca.



Dlaczego wstrzymanie walk do spotkania przywódców? Dlatego, że się spotkamy. Jeśli nie będzie żadnego porozumienia, jeśli nie będzie życzenia ani pomysłu, jak to (tj. wojnę - PAP) zakończyć, to zawieszenie broni zakończy się w tym dniu (spotkania z Putinem - PAP) - powiedział Zełenski.



Jeśli zobaczymy, że możemy kontynuować dialog i jesteśmy gotowi do kroków na rzecz deeskalacji, to zawieszenie broni będzie przedłużone wraz z amerykańskimi gwarancjami pośrednictwa - podkreślił ukraiński prezydent.