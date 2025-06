W najnowszym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego podano szczegółowe dane dotyczące mediany wynagrodzeń w Polsce w grudniu 2024 roku. To ważny wskaźnik, który pozwala zrozumieć, jak kształtują się zarobki Polaków, a także jak rozkłada się nierówność dochodowa. Mediana, wynosząca 7266,80 zł, pokazuje nam, że połowa zatrudnionych w naszym kraju otrzymuje wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa zarabia więcej.

Raport GUS rzuca też światło na rozpiętość zarobków w Polsce / Shutterstock

Analizując dane GUS, można zauważyć, że zarobki różnią się nie tylko w zależności od stanowiska czy branży, ale także od płci. Mediana wynagrodzeń dla mężczyzn w grudniu 2024 roku wyniosła 7424,50 zł, co jest o 299,85 zł więcej niż mediana odnotowana dla kobiet. To pokazuje, że na rynku pracy nadal istnieją wyraźne różnice w zarobkach.

Wiek pracowników to kolejny czynnik wpływający na wysokość mediany wynagrodzeń. Najwyższą wartość, 7620,74 zł, odnotowano w grupie wiekowej 45-54 lata, co może świadczyć o doświadczeniu i wyższych kwalifikacjach osób znajdujących się w tej grupie.

Z kolei analiza mediany wynagrodzeń w zależności od wielkości podmiotu zatrudniającego pokazuje, że najwyższe zarobki (mediana na poziomie 8820,95 zł) otrzymują pracownicy firm zatrudniających 1000 i więcej osób. Może to sugerować, że większe przedsiębiorstwa mają większe możliwości finansowe, co przekłada się na wyższe wynagrodzenia.

Raport GUS rzuca też światło na rozpiętość zarobków w Polsce. Najmniej zarabiające 10 proc. pracowników otrzymuje wynagrodzenie co najwyżej na poziomie 4300,00 zł (decyl pierwszy), podczas gdy 10 proc. najlepiej zarabiających - co najmniej 15116,00 zł (decyl dziewiąty). To pokazuje znaczną dysproporcję w zarobkach, która jest wyzwaniem dla polityki społecznej i gospodarczej kraju.

Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w grudniu 2024 r. wyniosła 7266,80 zł i była niższa o 20,2 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto - podał w środę Główny Urząd Statystyczny. / Mateusz Krymski / PAP