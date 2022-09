"Mamy dobre wieści z obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy; do pewnych miejscowości wraca ukraińska flaga" - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Nie ujawnił nazw odzyskanych miejsc. "Przełom w odparciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę może nastąpić w razie dostarczenia ukraińskim siłom zbrojnym przez państwa zachodnie broni dalekiego zasięgu" - ocenił naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny. Odbudowa ukraińskiej infrastruktury ze zniszczeń wojennych pochłonie ok. 100 mld dolarów. W nocy Rosjanie dokonali ostrzału rakietowego Charkowa. Jedna z rakiet trafiła w budynek mieszkalny. Szef ONZ Antonio Guterres wezwał Rosję i Ukrainę do uzgodnienia kwestii demilitaryzacji Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Środa było 196. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Strażacy podczas likwidacji skutków uderzenia rosyjskiego pocisku S-300 w budynek mieszkalny w Charkowie

- Agencja Bloomberg dotarła do tajnego raportu rosyjskich władz , z którego wynika, że z powodu sankcji rosyjska gospodarka ma się znacznie gorzej, niż przedstawia to Moskwa.

- O "nieoczekiwanym ataku" sił ukraińskich w rejonie Bałakliji na południowy wschód od Charkowa powiadomiła m.in. rosyjskojęzyczna redakcja BBC. "Na podstawie licznych, chociaż oficjalnie niepotwierdzonych informacji, siły rosyjskie, składające się przede wszystkim ze zmobilizowanych mieszkańców Donbasu, pospiesznie wycofują się za rzekę Doniec" - powiadomiła BBC.

- Rosyjski prezydent może próbować wykorzystać obawy dotyczące zagrożeń, związanych z rosyjskimi działaniami w okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, by doprowadzić do de facto uznania rosyjskiej kontroli nad obiektem, a także okupacji na południu Ukrainy - pisze w środę Instytut Studiów nad Wojną.

- Raport MAEA z 6 września potwierdził informacje, że na terenie elektrowni znajduje się rosyjski sprzęt wojskowy oraz pracownicy Rosatomu, co zagraża bezpieczeństwu siłowni zarówno w bezpośrednim sensie militarnym, jak i w kwestii zarządzania działaniem siłowni.

- Biały Dom uważa, że Rosja może kupić "dosłownie miliony" pocisków artyleryjskich od dawnego sojusznika - Korei Północnej.

- Gazprom twierdzi, że podpisał porozumienie ws. zamiany waluty, w której dokonywane będą płatności za gaz. Chińczycy będą opłacać dostawy rublami i juanami.

- Mamy dobre wieści z obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy; do pewnych miejscowości wraca ukraińska flaga - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Nie ujawnił nazw odzyskanych miejsc.

23:27

Podczas dzisiejszej rozmowy telefonicznej sekretarz stanu USA Antony Blinken omówił z szefem polskiego MSZ Zbigniewem Rauem sprawy dalszego wspierania Ukrainy, a także współpracy na polu energetyki jądrowej - podał Departament Stanu.

"Sekretarz (Blinken) podziękował Polsce za jej podtrzymywaną pomoc wojskową i wsparcie humanitarne dla Ukrainy i jej hojność w goszczeniu milionów ukraińskich uchodźców" - przekazał w komunikacie rzecznik resortu Ned Price.

22:06

Zełenski podziękował też wojskowym za "niezwykle udane trafienia w okolice koncentracji okupantów na południu" Ukrainy i za konsekwentne przesuwanie naprzód ukraińskich pozycji.

"Każdy sukces naszych wojskowych na tym czy innym kierunku zmienia na korzyść Ukrainy ogólną sytuacje na całym froncie. Im trudniej jest okupantom, im więcej mają strat, tym lepsze będą pozycje naszych obrońców w Donbasie, silniejsza będzie obrona Zaporoża i Mikołajowa, miast obwodu dniepropietrowskiego, tym szybciej będziemy mogli wyzwolić tereny nad Morzem Azowskim i całe południe" - zaznaczył szef państwa.

22:01

"Mamy dobre wieści z obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy; do pewnych miejscowości wraca ukraińska flaga" - powiedział w środę prezydent Wołodymyr Zełenski. Nie ujawnił nazw odzyskanych miejsc.

"To jeszcze nie czas, by nazywać te czy inne miejscowości, do których wraca ukraińska flaga"; jednak to czas podziękować walczącym tam formacjom za odwagę i bohaterstwo podczas wykonywania zadań bojowych" - kontynuował.

21:50

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski otrzymał tytuł "Człowieka roku" XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

21:47

Strona rosyjska zwróciła zwłoki brytyjskiego wolontariusza, na których są ślady tortur - poinformował ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec. Jak podała strona ukraińska, mężczyzna trafił do niewoli w kwietniu.

21:39

"Stany Zjednoczone wyszkoliły ukraińskich żołnierzy, którzy zatopili dwa rosyjskie okręty wojenne rakietami Harpoon, zainstalowanymi na ciężarówkach" - poinformował rzecznik Pentagonu William La Plante.

Według La Plante'a Ukraińcy używali zmodyfikowanych pocisków Harpoon do uderzania w rosyjskie okręty. Jak podało Defence One, pociski te zostały zdemontowane z okrętu wojennego i zainstalowane na ciężarówkach.

"Zostały zdjęte z okrętu, umieszczone na kilku ciężarówkach z platformą, a następnie inna ciężarówka została podłączona kablem jako źródło zasilania. Okazało się, że w ten sposób rakiety można wystrzelić, a w następnym tygodniu zatopiono tymi pociskami dwa rosyjskie okręty" - powiedział rzecznik Pentagonu.

21:36

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała o uszkodzeniu rezerwowej linii energetycznej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej; nastąpiło to w czasie, gdy nie działają cztery zwykłe linie, łączące siłownię z ukraińską siecią energetyczną.

21:32

"Mamy informacje, że przedstawiciele administracji prezydenta Rosji sprawują pieczę i koordynują operacje filtracyjne. Mamy też wiedzę, że przedstawiciele ci dostarczają listy Ukraińców przeznaczonych do filtracji, a także otrzymują raporty dotyczące skali i postępów tych operacji" - powiedział zastępca rzecznika Departamentu Stanu USA Vedant Patel, podczas konferencji prasowej, powołując się na świeżo odtajnione dokumenty amerykańskiej społeczności wywiadowczej.

Jak zauważył, Kreml postrzega "filtrację" ludności na okupowanych terenach jako kluczowy element swojej polityki, zmierzającej do aneksji podbitych ziem.

21:26

"Na razie okupanci mają wielkie problemy z przygotowaniem pseudoreferendów, szczególnie z powodu sukcesów sił zbrojnych Ukrainy, aktywnej działalności ruchu oporu i nastrojów społecznych (...). Z tego powodu Rosjanie przygotowują 'niezależnych obserwatorów' do legitymizacji pseudoreferendów na arenie międzynarodowej. Wśród nich mogą być w szczególności obywatele Unii Europejskiej" - poinformował ukraiński wywiad wojskowy.

Ocenił, że wśród polityków zagranicznych, których Rosja chce zaangażować jako "obserwatorów" są m.in.: Gunnar Lindemann z partii Alternatywa dla Niemiec (AfD), Maurizio Marrone z partii Fratelli d'Italia (Bracia Włosi) i Francuz Xavier Moreau, szef ośrodka Startpol. Są wśród nich także ludzie powiązani z tzw. przedstawicielstwami prorosyjskich separatystów z Donbasu, działającymi we Włoszech, Belgii i Finlandii: Palmarino Zoccatelli, Chris Romano i Johan Beckman.

21:12

"Inwazja Rosji na Ukrainę nie przedefiniuje myślenia geopolitycznego Europy zachodniej; wzrost znaczenia Polski i państw środkowoeuropejskich mógłby sprawić, że atrakcyjność Rosji jako partnera spadnie" - powiedział PAP.pl europoseł PiS prof. Ryszard Legutko.

20:18

Podczas spotkania ministrów obrony państw wspierających Ukrainę w środę w Ramstein ogłoszone zostaną dostawy do tego kraju kolejnych systemów artylerii rakietowej - poinformował w środę przedstawiciel brytyjskiej ambasady w Waszyngtonie Mark Newton. Jak dodał, jednym z głównych priorytetów we wspieraniu Ukrainy będzie szkolenie jej żołnierzy.

20:01

Nowy szef MSZ W. Brytanii James Cleverly poinformował w środę, że rozmawiał telefonicznie ze swym ukraińskim odpowiednikiem Dmytrem Kułebą. Minister zapewnił, że uczyni wszystko, co możliwe, aby pomóc Ukrainie w walce o wolność.

19:53

W ciągu 10 dni wejdzie w życie zakaz wjazdu do krajów bałtyckich dla obywateli Rosji posiadających krótkoterminowe wizy Schengen - zapowiedział w środę szef MSZ Łotwy Edgars Rinkeviczs, cytowany przez agencję LETA.

Obywatele Rosji, którzy posiadają krótkoterminowe wizy Schengen, nie będą mogli przekroczyć zewnętrznej granicy UE w krajach bałtyckich. Zakaz będzie dotyczyć granic z Rosją i Białorusią.



18:49

Ciała trzech osób znaleziono pod gruzami ostrzelanego przez rosyjską artylerię budynku mieszkalnego w Słowiańsku w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformowały w środę służby ratownicze.

18:47

Rosyjskie siły nielegalnie przetrzymują na komisariacie w mieście Kupiańsk w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy około 40 miejscowych mieszkańców - podaje w środę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

18:33

"Kryzysy energetyczny i żywnościowy są wywoływane przez Rosję z premedytacją; to sposób na zmuszenie świata, by zaakceptował okupację Ukrainy. Nie wolno się na to zgodzić" - podkreślił prezydent Andrzej Duda po spotkaniu w środę z przywódcą Wybrzeża Kości Słoniowej Alassane Ouattarą.

Zwracał przy tym uwagę, że przebijająca się w afrykańskich mediach rosyjska propaganda to kłamstwo.

18:15

Podczas środowego spotkania w Pradze ministrów zdrowia krajów UE niektórzy z nich, w tym polski minister Adam Niedzielski, zwracali uwagę, że wraz ze zbliżającą się zimą trzeba spodziewać się nowej fali uchodźców z Ukrainy.

17:04

Trzy osoby zginęły, a pięć zostało ciężko rannych w rosyjskim ostrzale punktu wydawania pomocy w obwodzie zaporoskim - poinformował szef władz tego regionu na południu Ukrainy Ołeksandr Staruch.

16:55

Przełom w odparciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę może nastąpić w razie dostarczenia ukraińskim siłom zbrojnym przez państwa zachodnie broni dalekiego zasięgu - ocenił w środę naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny.

Wśród takich systemów uzbrojenia i rodzajów amunicji Załużny wymienia np. pocisk balistyczny MGM-140B Army Tactical Missile System (ATACMS).

16:47

"Rozmawiałem przez telefon z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem na wiele tematów. Podziękowałem za zatwierdzenie 5 mld euro pomocy makrofinansowej od UE, podkreśliłem konieczność pełnowartościowego programu MFW (Międzynarodowego Funduszu Walutowego). Omówiliśmy plany dalszego wzmacniania zdolności obronnych Ukrainy" - napisał na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

16:06

"Musimy dalej aktywnie wspierać Ukrainę, by ta mogła bronić się przed agresorem i dalej wzmacniać sankcje na Rosję, a także zadbać o implementację wszystkich postanowień szczytu NATO w Madrycie" - oświadczył w środę w Bukareszcie szef MSZ RP Zbigniew Rau po spotkaniu ze swoim rumuńskim odpowiednikiem Bogdanem Aurescu.

15:56

Odsiadujący wyrok w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze czołowy antykremlowski opozycjonista Aleksiej Nawalny został po raz czwarty zamknięty w karcerze, tym razem na 15 dni. Poinformowały o tym w środę media społecznościowe Nawalnego.

15:45

Węgry poparły przedłużenie o kolejne pół roku wygasających za tydzień sankcji na Rosję za agresję przeciw Ukrainie - poinformował w środę portal Radio Wolna Europa / Radio Swoboda (RFE/RL), powołując się na źródła dyplomatyczne w Brukseli.

We wtorek media podały, że Budapeszt będzie chciał wycofania z listy sankcyjnej nazwisk trzech rosyjskich oligarchów.

15:27

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar poinformowała w środę, że resort odroczy o rok, do 1 października 2023 roku, termin wprowadzenia rejestracji wojskowej kobiet wykonujących konkretne zawody, np. medyczne.

Malar podkreśliła, że w związku z tym nie ma żadnych ograniczeń, by kobiety wyjeżdżały z kraju - podał portal Ukrainska Prawda.

15:21

Ponad 30 medyków - wolontariuszy z Fundacji Kanada-Ukraina - przyjedzie do Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZZOZ) w Czeladzi (Śląskie) z misją medycznego wsparcia dla żołnierzy i cywilów dotkniętych konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

15:19

Odbudowa ukraińskiej infrastruktury ze zniszczeń wojennych pochłonie ok. 100 mld dolarów - napisano w analizie German Marshall Fund (GMF). W dokumencie zwrócono uwagę na konieczność ścisłego nadzoru nad środkami pomocowymi i wzmocnienia mechanizmów antykorupcyjnych na Ukrainie - pisze w środę dziennik "New York Times".

15:11

Frakcja Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Parlamencie Europejskim nominowała w środę naród ukraiński i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do tegorocznej Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli.

15:05

14:53

Współrządząca w Hiszpanii radykalnie lewicowa partia Podemos opowiedziała się za negocjacjami z Rosją w celu "położenia kresu niestabilności gospodarczej w Europie".

Cały wysiłek powinien zostać włożony w osiągnięcie układu pokojowego z Putinem, aby zakończyć wojnę na Ukrainie - powiedział rzecznik Podemos Pablo Echenique podczas debaty w Kongresie Deputowanych we wtorek.

Powiedzmy sobie szczerze: jedyną drogą dla uniknięcia gospodarczej zapaści Europy jest porozumienie pokojowe - podkreślił rzecznik.

14:49

Wspieramy Ukrainę i od miesięcy dostarczamy jej ciężką broń, w tym działa przeciwlotnicze Gepard, wyrzutnie rakiet i haubicoarmaty Panzerhaubitze 2000 - mówi kanclerz Niemiec Olaf Scholz w opublikowanym w środę wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

14:46

Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, zarzucił w środę Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), że nie wspomniała w swoim raporcie o dalszych konkretnych krokach, które trzeba podjąć w sprawie okupowanej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

14:43

13:56

"Władimir Putin wyraźnie powiedział, że chce wymazać Ukrainę z mapy i ustalić na nowo europejski porządek bezpieczeństwa. Ośmielona sukcesem Rosja może zaryzykować agresję na kolejnych sąsiadów, a nawet atak na państwa NATO" - ocenił w środę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w artykule opublikowanym w dzienniku "Financial Times".

13:45

Unia Europejska i Stany Zjednoczone znacznie zwiększyły zakupy metali przemysłowych od Rosji. USA kupiły od marca do czerwca br. o 70 proc. niklu więcej, niż w podobnym okresie ubiegłego roku, a UE nabyła w tym czasie o 13 proc. aluminium więcej, niż w analogicznym okresie 2021 roku - wynika z zestawienia, które Reuters przytacza w środę za danymi statystycznymi ONZ.

12:58

"Rosja jest niewiarygodnym dostawcą energii i manipuluje naszymi rynkami energetycznymi" - powiedziałą szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Proponujemy limit cenowy na rosyjski gaz. Cel tutaj jest bardzo jasny: musimy obciąć dochody Rosji, które Putin wykorzystuje do finansowania tej okrutnej wojny z Ukrainą" - dodała von der Leyen.

12:54

Rosyjskie MSZ podało, że lista obywateli UE, którzy nie mogą wjeżdżać do Rosji, została rozszerzona.

12:42

Pod gruzami ostrzelanego przez rosyjską artylerię budynku mieszkalnego w Słowiańsku w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy znajduje się co najmniej troje ludzi - powiadomiła w środę ukraińska policja. W wyniku ostrzału oprócz budynku mieszkalnego ucierpiały także szkoła, szpital i jeszcze jeden budynek. Osoby, które znalazły się pod gruzami to cywile: dwaj mężczyźni i kobieta - poinformowała policja.



12:35

Komisja Europejska, w imieniu UE, zaproponowała dziś dalsze 5 mld euro pożyczek w ramach pomocy makrofinansowej dla Ukrainy jako drugą część pakietu pomocy makrofinansowej w wysokości do 9 mld euro.

12:24

"Łotwa, Litwa i Estonia osiągnęły porozumienie w sprawie znacznego ograniczenia, z pewnymi wyjątkami, możliwości przekraczania granic przez obywateli Federacji Rosyjskiej posiadających unijne wizy Schengen" - oznajmił w środę na Twitterze szef łotewskiej dyplomacji Edgars Rinkevics.

"Decyzje te zostaną przyjęte przez rządy (w Rydze, Wilnie i Tallinie) zgodnie z procedurami krajowymi i wejdą w życie w tym samym czasie" - dodał Rinkevics.

12:08

Nieliczni obywatele Białorusi, którzy zostali zwerbowani przez Kreml i walczą po stronie wojsk agresora, trafiają na Ukrainę z terytorium Rosji; Białoruś to dzisiaj kraj w zasadzie okupowany przez Rosjan - oznajmił sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow.

11:35

Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) odnotował w najnowszym raporcie, że siły zbrojne Ukrainy 6 września przeprowadziły we wtorek udane kontrnatarcie na pozycje rosyjskie, prawdopodobnie odrzucając wojska przeciwnika za rzekę Doniec i Serednia Bałaklijka.

O "nieoczekiwanym ataku" sił ukraińskich w rejonie Bałakliji na południowy wschód od Charkowa (pomiędzy Charkowem i Iziumem) powiadomiła m.in. rosyjskojęzyczna redakcja BBC.

"Na podstawie licznych, chociaż oficjalnie niepotwierdzonych informacji, siły rosyjskie, składające się przede wszystkim ze zmobilizowanych mieszkańców Donbasu, pospiesznie wycofują się za rzekę Doniec" - powiadomiła BBC.

W środę rano władze hromady (gminy) bałaklijskiej zaapelowały do mieszkańców o zachowanie "ciszy informacyjnej" i niepublikowanie informacji o ruchach wojsk ukraińskich.

"Jest informacja o uwolnieniu niektórych miejscowości naszej hromady. Czekamy na oficjalne potwierdzenie. Rozumiemy emocje wszystkich, ale postarajcie się zachować tryb ciszy informacyjnej. Nie rozpowszechniajcie informacji o operacjach wojskowych, dopóki nie będzie oficjalnych oświadczeń sił zbrojnych lub ministerstwa obrony" - napisano w apelu.

11:21

W ukraińskiej armii służy obecnie ponad 30 tys. kobiet, a z tej liczby niemal pięć tysięcy jest na froncie - powiadomiła ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar. Na front kobiety mogą trafić wyłącznie dobrowolnie.

Jak podkreśliła Malar, kobiety stanowią 15 proc. w ukraińskich siłach zbrojnych. Uściśliła, że jest to 15 proc. od liczebności ustawowej, nie uwzględniającej zmobilizowanych do udziału w wojnie.

"Na froncie jest ok. pięciu tysięcy kobiet, a ogółem w siłach zbrojnych Ukrainy - ponad 30 tys. Żeby było jasne, czy to jest dużo czy mało - to jest ok. 15 proc. od tej liczby wojskowych, która jest przewidziana przez ustawę. Według ustawy (liczebność armii) to 215 tys." - powiedziała Malar w wywiadzie wideo opublikowanym na YouTube dziennikarki Marii Jefrosininy. Jak dodała wiceminister, podana liczba nie uwzględnia setek tysięcy zmobilizowanych.



10:49

Plan Rosji, to rzucić na kolana gospodarkę ukraińską, społeczeństwo ukraińskie, poprzez doprowadzenie do bankructwa; wzywam do przekazania Ukrainie środków pomocowych i grantowych - mówił w środę w Karpaczu premier Mateusz Morawiecki.

09:12

W wyniku rosyjskiego ostrzału Słowiańska zawaliła się część budynku mieszkalnego - podaje niezależny białoruski portal Nexta i publikuje nagranie pokazujące zniszczenia.

08:48

Izolowanie Rosji będzie niemożliwe. Moskwa przeciwstawi się zachodnim próbom wyrzucenia Rosji poza globalną scenę gospodarczą - stwierdził Władmir Putin na forum gospodarczym odbywającym się w Władywostoku. Putin stwierdził też, że Rosja ma możliwości szerszego wejścia na rynki Bliskiego Wschodu i Iranu.

08:32

Prezydent Rosji Władimir Putin twierdzi, że Moskwa zrobiła wszystko co mogła, by zapewnić Ukrainie możliwość eksportu zboża. Podkreślił też, że prawdopodobnie problemy na światowym rynku żywnościowym będą się pogłębiać, a katastrofa humanitarna się zbliża.

08:20

Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie wskazuje na możliwe próby wykorzystania obaw związanych z raportem MAEA na tematy sytuacji Zaporoskiej Elektrowni Atomowej (ZEA) na rzecz de facto uznania rosyjskiego prawa do zarządzania tym obiektem jądrowym.

"Władimir Putin może próbować wykorzystać obawy, które wywołują jego działania, by przymusić MAEA i społeczność międzynarodową do de facto uznania prawa Rosji do udziału w zarządzaniu ZEA, co następnie może chcieć przedstawić jako de facto uznanie rosyjskiej okupacji południa Ukrainy" - piszą eksperci ISW w najnowszym raporcie.

08:15

Sankcje są niebezpieczne dla całego świata - stwierdził prezydent Rosji Władimir Putin. Jego zdaniem Zachód dokonuje krótkowzrocznych decyzji w zakresie polityki bezpieczeństwa i gospodarki. Zachód wciąż dąży do tego, aby utrzymać porządek, który mu odpowiada - dodał.

08:00

Ukraińskie wojsko poinformowało, że siły lądowe zaatakowały siedem rosyjskich punktów dowodzenia i 13 miejsc, gdzie "skoncentrowana jest rosyjska siła robocza". Ukraińcy przekazali też, że odparli rosyjskie ataki w kilku miastach znajdujących się w obwodzie donieckim, w tym w Bachmucie.

07:48

Rosja zażądała dodatkowych wyjaśnień od Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w sprawie raportu MAEA o sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej - przekazał Siergiej Ławrow.

06:50

Crowdfunding nad Wisłą wciąż rośnie - królują jednak akcje charytatywne, bo trudna sytuacja gospodarcza i szalejąca inflacja powstrzymują internautów od finansowania online nowych biznesów - podaje w środę "Rzeczpospolita".

Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita", na platformie Zrzutka.pl dokonano właśnie okrągłej, 10- mln wpłaty. "W sumie ten najpopularniejszy portal zebrał już od 2014 r. łącznie ponad 800 mln zł. Eksperci mówią, że Polacy chętnie pomagają online - właśnie akcje charytatywne dominują w polskim crowdfundingu" - pisze dziennik.

Podkreśla przy tym, że bank rozbiły akcje związane z pomocą dla Ukrainy, które momentalnie stały się największymi zbiórkami w historii. "Pierwsze miejsce to zrzutka internautów na drona Bayraktar (25 mln zł), ale duże pieniądze przyciągnęły też akcje #RazemdlaUkrainy (4 mln zł) oraz Ukraine Emergency Aid (3 mln zł)" - informuje gazeta.

06:41

Putin podbił Trzeci Świat. Wywołany przez Rosję kryzys energetyczny i żywnościowy spycha zainteresowanie Ukrainą na dalszy plan - pisze środowa "Rzeczpospolita".

"80 proc. Brazylijczyków, Meksykanów i Kolumbijczyków obawia się, że ich rodziny będą głodować - takie szokujące liczby przynosi sondaż przeprowadzony w 22 krajach świata przez fundację Open Society" - pisze gazeta w najnowszym wydaniu.

Jak zaznacza, ten strach w Ameryce Łacińskiej jest szczególnie mocny, ale nieodosobniony.

"Podobne obawy żywi 60 proc. mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej, a nawet 22 proc. mieszkańców Stanów Zjednoczonych i 15 proc. ludności Europy Zachodniej" - zauważa dziennik.

06:05

Siły ukraińskie zaatakowały miasto Bałaklija znajdujące się w obwodzie charkowskim - poinformował separatystyczny urzędnik.

Gubernator obwodu Ługańskiego Serhij Hajdaj przekazał w rozmowie z telewizją, że "kontratak trwa" a ukraińskie siły "odnoszą sukcesy". Nie podał jednak dokładnej lokalizacji działań Ukraińców.

05:54

"Rosja nie ma prawa wykorzystywać zaporoskiej elektrowni jądrowej w swojej brudnej wojnie, musi powstrzymać agresję i wycofać swoje wojska z Ukrainy" - powiedział we wtorek przedstawiciel USA w ONZ ambasador Jeffrey DeLaurentis, informuje Ukrinform.

05:35

W wyniku ostrzału rakietowego w środę w dzielnicy Niemyszlanskiej w Charkowie zapalił się budynek produkcyjny i kilka samochodów, poinformował w Telegramie mer Charkowa Ihor Terechow, donosi Ukrinform.

"O wpół do drugiej w nocy rakieta uderzyła w Charków. Do tej pory wiadomo o uderzeniu w dzielnicy Niemyszlanskiej. Według wstępnych informacji pali się tam kilka samochodów i budynek produkcyjny - napisał burmistrz.

05:05

W ciągu ostatniego tygodnia Niemcy przekazały Ukrainie stację radarową Cobra i pięć przeciwlotniczych instalacji artyleryjskich Gepard, poinformowała we wtorek "Ukraińska Prawda" na podstawie komunikatu niemieckiego rządu. Technologia radarowa firmy Cobra (Counter Battery Radar) to system rozpoznania artylerii, który umożliwia wykrywanie wrogich haubic i moździerzy kalibru 80 mm. Według instrukcji obsługi radar jest w stanie wykryć 40 pozycji strzeleckich w ciągu dwóch minut. Eksperci szacują koszt systemu COBRA na 50 mln euro.