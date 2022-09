Pentagon przygotowuje szczegółową analizę dotyczącą sytuacji militarnej Ukrainy i pracuje nad tym, jak wspierać ukraińskie wojsko w perspektywie średnio- i długoterminowej - również po zakończeniu wojny z Rosją. Przygotowaniem analizy zajmuje się trzech urzędników obrony.

Kijów, 24 sierpnia 2022 r. / Shutterstock

Nad koordynacją prac przy przygotowaniu analizy czuwa przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Mark Milley. O sprawie napisał CNN.

Na 5 lat po zakończeniu wojny

Przygotowanie analizy jest na początkowym etapie. Wysoki rangą urzędnik obrony powiedział, że w kwestii "przyszłości sił ukraińskich" należy udzielić odpowiedzi na kluczowe pytania o to, "co ma sens?", a także "co chcemy, aby Ukraina osiągnęła w zakresie wojskowym w perspektywie średnio- i długoterminowej?". Oprócz obecnego konfliktu, który może być długotrwały, Stany Zjednoczone patrzą co najmniej na następne pięć lat po zakończeniu wojny.

Jak powiedział CNN amerykański urzędnik, w analizie mają znaleźć się odpowiedzi na pytania o to, jaka byłaby przyszła siła wojsk ukraińskich oraz jakie będą jej zdolności ofensywne. Stany Zjednoczone chcą również pomóc w zwiększeniu zwrotności ukraińskich sił lądowych.

USA i Ukraina

Analiza jest prowadzona we współpracy z Ukraińcami i - po przygotowaniu - ma zostać zatwierdzona przez prezydenta Joe Bidena. W przyszłości Stany Zjednoczone mogą, w oparciu o analizę, uruchomić długoterminowy program szkolenia wojskowego dla Ukrainy.

Jak podaje CNN, analiza miałaby pokazać, w jaki sposób USA widzi rozwój armii Ukrainy. Analiza ma zostać ukończona w najbliższym miesiącu lub dwóch.

Amerykański dokument ma zostać omówiony, gdy Milley i sekretarz obrony Lloyd Austin spotkają się w czwartek w Niemczech ze swoimi odpowiednikami z krajów sojuszniczych.

Jaka jest sytuacja Ukrainy?

Zdaniem urzędników Pentagonu, Ukraina posiada obecnie 1000 dronów o różnych możliwościach. Oczekuje się, że w najbliższym miesiącu może zostać sfinalizowany długo oczekiwany kontrakt na 10 dronów Switchblade 600 wyposażonych w głowice przeciwpancerne.

Jedna z najważniejszych potrzeb Ukrainy to amunicja artyleryjska 155 mm. Pentagon podał, że celem jest dostarczenie 100 tys. nabojów w ciągu 90 dni i 15 tys. miesięcznie.

Długoterminowym celem jest dostarczenie ponad 30 tys. nabojów miesięcznie w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat. Obecna produkcja w USA wynosi około 15 tys. nabojów miesięcznie w zakładach w Pensylwanii, ale dodatkowe fundusze rządowe mają na celu zwiększenie produkcji do ponad 30 tys. miesięcznie.