Irpień to miasto położone 25 km na północ od Kijowa. Od początku rosyjskiej inwazji było pod ostrzałem.

Most prowadzący do Kijowa został wysadzony przez ukraińskie wojska, by nie mogli po nim przejechać rosyjskie oddziały.

"Ukrywaliśmy się w piwnicy, potem udało nam się uciec. Tak jak staliśmy, mamy ze sobą tylko dokumenty" - mówiła jedna kobiet.

Miasto opuściło tysiąc uchodźców, głównie kobiety i dzieci.

W ciągu pierwszego tygodnia rosyjskiej inwazji Ukrainę opuściło już ponad milion ludzi. 672,5 tysiąca z nich przybyło do Polski.

To najszybszy exodus uchodźców w tym stuleciu - podało biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

Agenda ONZ, która prognozowała wcześniej, że Ukrainę może opuścić do 4 mln uchodźców, ostrzega, że liczba ta może wzrosnąć.

Uchodźcy szukają schronienia w krajach sąsiednich: w Polsce, na Węgrzech, Mołdawii, Rumunii, Słowacji.