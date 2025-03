"Strona rosyjska nie wyklucza kontaktów z przedstawicielami USA w ciągu najbliższych kilku dni" - stwierdziła w lakonicznym oświadczeniu rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa, komentując negocjacje USA i Ukrainy w sprawie zawieszenia broni. Wcześniej głos w tej sprawie zabrał rzecznik Kremla.

Dmitrij Pieskov / AA/ABACA/Abaca / East News

Maria Zacharowa wydała swój komunikat cytowany przez państwową agencję TASS tuż po tym, gdy sprawę negocjacji ukraińsko-amerykańskich skomentował rzecznik Kremla.

Dmitrij Pieskow przekazał dziennikarzom, że "Waszyngton w jakiś sposób poinformuje Moskwę o wynikach swoich kontaktów w Dżuddzie z przedstawicielami Kijowa".

W odpowiednim czasie poinformujemy, jak to się stanie - dodał rzecznik Kremla.

We wtorek w saudyjskiej Dżudzie odbyła się pierwsza runda spotkań negocjacyjnych zespołów ukraińskich i amerykańskich w sprawie zakończenia konfliktu w Ukrainie. Kijów i Waszyngton osiągnęły porozumienie w kwestii zaproponowania Rosji 30-dniowego wstrzymania wymiany ognia na morzu, w powietrzu i na całej lądowej linii frontu. Równocześnie strona amerykańska poinformowała o wznowieniu pomocy militarnej i wywiadowczej dla Ukraińców.

Prezydent Wołodymyr Zełenski nazwał amerykańską propozycję "pozytywną" i zaznaczył, że stanowisko Moskwy pokaże, czy Rosjanie faktycznie zainteresowani są pokojem.