Wołodymyr Zełenski pozytywnie ocenił amerykańską propozycję 30-dniowego rozejmu, który ma obejmować przerwę w wymianie ognia w powietrzu, na morzu i na lądzie. "Zgadzamy się, a jeśli zgodzą się też Rosjanie, nastanie cisza" - przekazał ukraiński prezydent.

Wołodymyr Zełenski / HANDOUT/AFP / East News

W przemówieniu wygłoszonym przez Zełenskiego tuż po oświadczeniu negocjatorów w Arabii Saudyjskiej, ukraiński prezydent podkreślił:

Dziś w rozmowie pojawiła się propozycja ze strony amerykańskiej, aby natychmiast podjąć pierwszy krok i spróbować ustanowić całkowite zawieszenie broni na 30 dni, nie tylko w odniesieniu do rakiet, dronów i bomb, nie tylko na Morzu Czarnym, ale także na całej linii frontu. Ukraina akceptuje tę propozycję, uważamy ją za pozytywną, jesteśmy gotowi podjąć taki krok, a Stany Zjednoczone Ameryki muszą przekonać Rosję, aby to zrobiła. To znaczy, zgadzamy się, a jeśli Rosjanie się zgodzą - w tym momencie nastanie cisza.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że teraz okaże się, czy Rosja jest faktycznie gotowa, by dążyć do pokoju, czy też będzie chciała kontynuować wojnę.

W czasie wtorkowych rozmów między stroną ukraińską i amerykańską, obie strony zgodziły się na przyjęcie 30-dniowego zawieszenia działań wojennych na morzu, w powietrzu i całej linii frontu. Ma to być pierwszy krok do szerszego porozumienia pokojowego. Równocześnie Stany Zjednoczone zadeklarowały, że w trybie natychmiastowym przywracają Ukrainie całą pomoc militarną i wywiadowczą, która została zawieszona w ubiegłym tygodniu.

Przekażemy Rosjanom tę ofertę i mamy nadzieję, że powiedzą "tak", że powiedzą "tak" pokojowi. Piłka jest teraz po ich stronie. Ukraina wykonała dzisiaj konkretny ruch, żeby wojna się skończyła. Mamy nadzieję, ze Rosjanie się odwzajemnią - skomentował wyniki rozmów w Arabii Saudyjskiej sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że spotkanie przedstawicieli Waszyngtonu i Moskwy nastąpi "dziś lub jutro". Podkreślił też, że nie widzi przeciwwskazań, by ponownie spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu.