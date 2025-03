Donald Trump zareagował na wyniki negocjacji USA i Ukrainy w Arabii Saudyjskiej. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że lada chwila dojdzie do rozmów z Rosjanami o zawieszeniu broni.

Donald Trump / CHRIS KLEPONIS / PAP/EPA

Ukraina zgodziła się na zawieszenie broni. Mam nadzieję, że Rosja też - powiedział Trump podczas oglądania samochodów Tesli przed Białym Domem.

Według agencji Reutera prezydent powiadomił, że do rozmów na ten temat ma dojść jeszcze we wtorek lub w środę.

Pytany, czy ponownie zaprosi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do Białego Domu, Trump odparł: "Pewnie, absolutnie".

Trump: Jeśli Putin się zgodzi...

Jeśli nie zmusimy Federacji Rosyjskiej do wstrzymania ognia, będziemy po prostu kontynuować walkę i zaopatrywać Ukrainę - powiedział we wtorek szef Białego Domu.

Jednocześnie Trump oświadczył, że przeprowadzi rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i wyraził nadzieję, że ten zgodzi się na tymczasowe zawieszenie broni w wojnie przeciwko Ukrainie.

Zdaniem Trumpa, jeśli Putin się na to zgodzi, będzie to oznaczać, że "75 proc. drogi do pokoju zostało już przebyte".

Jermak: Zespoły zaczną rozmawiać

Eksperci z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w przyszłym tygodniu zaczną omawiać szczegóły techniczne porozumienia o zawieszeniu broni - oświadczył po rozmowach na temat pokoju w Ukrainie szef kancelarii ukraińskiego prezydenta Andrij Jermak.

Uzgodniliśmy, że w przyszłym tygodniu nasze zespoły zaczną rozmawiać o 30-dniowym zawieszeniu broni na poziomie ekspertów technicznych - powiedział na briefingu w saudyjskiej Dżudzie.

Jermak zapewnił, że wszelkie szczegóły tych rozmów zostaną przekazane do wiadomości publicznej - napisał obecny na miejscu portal RBK-Ukraina.

Negocjacje USA i Ukrainy

Ze wspólnego oświadczenia USA i Ukrainy po wtorkowych rozmowach w Arabii Saudyjskiej wynika, że Ukraina wyraziła gotowość przyjęcia propozycji USA dotyczącej wdrożenia natychmiastowego, tymczasowego 30-dniowego zawieszenia broni, a USA natychmiast przywrócą wymianę informacji wywiadowczych i wsparcie wojskowe dla Ukrainy.

Z kolei ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że podczas rozmów w Arabii Saudyjskiej strona amerykańska zaproponowała całkowite zawieszenie broni na froncie wojny Ukrainy z Rosją na 30 dni w powietrzu, na wodzie i wzdłuż całej linii walk.