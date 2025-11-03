Szymon Hołownia nie zjawił się na przesłuchanie w prokuraturze w sprawie jego słów o "zamachu stanu". Było ono zaplanowane na godz. 11:00. Marszałek Sejmu miał wówczas złożyć wyjaśnienia w związku ze swoim kontrowersyjnym stwierdzeniem. W tej sprawie zawiadomienie w prokuraturze wpłynęło od Krajowej Rady Sądownictwa i prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego.

Szymon Hołownia / Lukasz Gdak / East News

Hołownia nie stawił się na przesłuchaniu

Na poniedziałek o godz. 11:00 była zaplanowana kontynuacja przesłuchania marszałka Sejmu w charakterze świadka. Chodzi o jego słowa z lipca o "zamachu stanu". Hołownia jednak na przesłuchaniu się nie stawił.

Z ekspertyz prawnych wynika, że Marszałek Sejmu jako organ państwa jest zobowiązany na odpowiadanie na pytania prokuratorów, a nie zawiadamiających o przestępstwie - poinformował reprezentujący Marszałka mec. Filip Curyło. Chodzi o obecność prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego oraz mec. Bartosza Lewandowskiego - pełnomocnika KRS. Po pierwszym przesłuchaniu marszałka Sejmu, które odbyło się 10 października, mec. Lewandowski miał oznajmić, że zarówno on, jak i prezes TK będą mieli do Hołowni "szereg dodatkowych pytań".

Z bycia organem państwa wynikła konieczność zasięgnięcia opinii (...) procesualisty pana profesora Andrzeja Sakowicza. Z opinii wynika jednoznacznie, że w dzisiejszym przesłuchaniu nie jest możliwy udział przedstawicieli KRS i Trybunału Konstytucyjnego, nie są to bowiem podmioty, które można uznać za pokrzywdzone w tej sprawie - oświadczył mec. Curyło i dodał, że Hołownia udzielił już odpowiedzi na wszystkie pytania prokuratury.

"Zamach stanu" jako polityczna diagnoza

W lipcu Szymon Hołownia powiedział, że wielokrotnie sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta RP. W ten sposób miałby dokonać "zamachu stanu" - właśnie to określenie wywołało największe kontrowersje. Pytany o to, kto składał takie propozycje, mówił o ludziach, którym "nie podobał się wynik wyborów prezydenckich".

Niemniej, sformułowanie użyte przez Szymona Hołownię odbiło się szerokim echem, co zmusiło go do medialnych wyjaśnień. Marszałek Sejmu tłumaczył, że określenia "zamach stanu" użył nie w znaczeniu prawnym, lecz jako politycznej diagnozy.

Hołownia był już przesłuchiwany w tej sprawie 10 października. Wówczas procedura została przerwana na wniosek polityka. Przesłuchanie zakończyło się w momencie odpowiedzi na pytania prokuratora - poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba.



