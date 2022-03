Ukraińskie media publikują zdjęcia wraku sześciosilnikowego An-225 Mrija, który był największym samolotem na świecie. Antonow został zniszczony przez Rosjan podczas ataku na lotnisko w Hostomelu pod Kijowem.

Największy samolot transportowy na świecie, ukraiński Antonow An-225 Mrija został zniszczony w minioną niedzielę 27 lutego wraz z kilkoma innymi gigantycznymi odrzutowcami podczas rosyjskiego ataku na lotnisko w Hostomelu pod Kijowem.

An-225 był nazywany największym samolotem świata.

Był to największy samolot świata, AN-225 "Mrija". Rosja mogła zniszczyć naszą "Mriję". Ale nigdy nie zdołają zniszczyć naszego marzenia o silnym, wolnym i demokratycznym państwie europejskim. Zwyciężymy! - napisał na Twitterze Dmytro Kułeba.

W sieci można także znaleźć film propagandowy przygotowany przez rosyjską korespondentkę Programu 1 putinowskiej telewizji. Pracująca na lotnisku w Hostomelu wysłanniczka dowodzi, że samoloty zostały zniszczone podczas ostrzału ukraińskiej artylerii.

Wideo youtube

Antonow An-225 największy samolot świata

Antonow An-225, największy samolot we flocie przewoźnika, który powstał w jednym egzemplarzu, podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wykonał kilka spektakularnych lotów z ładunkami pilnej potrzeby. "Mrija" w kwietniu 2020 roku pojawiła się w Warszawie ze sprzętem medycznym z Chin. Kilka razy lądował także na lotnisku w Jasionce.

Transportowy antonow An-225 jest jednym z największych samolotów w historii i największym samolotem używanym komercyjnie.

Prace nad maszyną rozpoczęto w 1985 roku.

Po raz pierwszy została oblatana w 1988 r., a obecnie wykorzystywana przez Antonov Airlines do przewożenia ponadgabarytowych ładunków.

Samolot zaprojektowano do przenoszenia wahadłowca kosmicznego Buran oraz części rakiety Energia. Po upadku Muru Berlińskiego radziecki program kosmiczny się załamał, a Buran nie był już potrzebny.

An-225 przeleżał w zapomnieniu niemal 10 lat. Na przełomie wieków właściciel samolotu - Antonov Airlines - postanowił odrestaurować Mriję. W 2001 roku znów wzbił się w powietrze.

Mrija - jak przypomina rynek-lotniczy.pl - napędzana jest sześcioma silnikami ZMKB Ivchenko-Progress D-18, a jej maksymalna masa startowa to 640 ton - ok. dziewięciokrotnie więcej niż boeinga 737 czy airbusa A320.

Samolot ma 84 m długości, a jego rozpiętość skrzydeł to 88,4 m. Sama ładownia ma długość 43,35 m i szerokość 6,4 m przy wysokości 4,4 m. Prędkość przelotowa samolotu to 800 km/h. Maksymalny zasięg to 15,4 tys. km, a przy maksymalnym obciążeniu 4,5 tys. km.

Transportowy antonow An-225 obsługiwany jest przez załogę składającą się z 6 osób.