"Bezkarność wzmacnia terror"

To wyraźny sygnał dla całej Europy, która planuje do 2027 roku całkowicie odejść od rosyjskiego gazu ziemnego - powiedziała, cytowana w komunikacie, minister energetyki Ukrainy Switłana Hrynczuk. Jej zdaniem masowy atak dronów na kluczową stację kompresorową pokazuje, że "Moskwa będzie wykorzystywać wszystkie dostępne środki i narzędzia, by zniszczyć energetyczną niezależność Europejczyków i alternatywne trasy dostaw".

Jeśli Rosjanom pozwoli się bezkarnie atakować naszą infrastrukturę gazową, to żaden obiekt infrastrukturalny w Europie nie będzie bezpieczny. Bezkarność tylko wzmacnia terror. Właśnie dlatego Rosja powinna odpowiedzieć za terror - dodała.