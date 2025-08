Drezno, jedno z najważniejszych miast wschodnich Niemiec, zostało sparaliżowane przez alarm bombowy. Władze lokalne zarządziły ewakuację znacznej części historycznego centrum po tym, jak podczas prac porządkowych natrafiono na niewybuch z czasów II wojny światowej. Z domów i miejsc pracy ewakuowano około 17 tysięcy osób.

Stare miasto w Dreźnie / Shutterstock

Niebezpieczne znalezisko odkryto we wtorek podczas oczyszczania terenu po zawaleniu się mostu Caroli na Łabie, do którego doszło we wrześniu 2024 roku.

Most ten, będący jedną z kluczowych arterii komunikacyjnych Drezna, od miesięcy jest miejscem intensywnych prac budowlanych i porządkowych. To właśnie tam natrafiono na 250-kilogramową bombę produkcji brytyjskiej, która przez dziesięciolecia spoczywała pod ziemią.

Władze miasta nie zwlekały z decyzją o ewakuacji. Wczesnym rankiem rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję, w której uczestniczyły służby ratunkowe, policja oraz straż pożarna.

Mieszkańcy zostali poinformowani o konieczności natychmiastowego opuszczenia swoich domów. Ewakuacją objęto nie tylko budynki mieszkalne, ale również szkoły, przedszkola, urzędy oraz liczne instytucje, które znajdują się w centrum miasta.

To nie pierwszy taki przypadek w Niemczech. Tylko w tym roku doszło już do kilku masowych ewakuacji związanych z odkryciem bomb. W styczniu w Dreźnie około 10 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy, a w czerwcu w Kolonii ewakuowano ponad 20 tysięcy mieszkańców.