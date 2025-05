Włochy w ślad za Watykanem oferują pomoc w przeprowadzeniu rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą. Zapewniła o tym w poniedziałek wieczorem kancelaria premier Giorgii Meloni po rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, w której uczestniczyli także przywódcy Francji, Niemiec, Finlandii, KE i Ukrainy.

Premier Włoch Giorgia Meloni / FILIPPO ATTILI / PAP/EPA

O konsultacjach z prezydentem USA po jego poniedziałkowej rozmowie z Władimirem Putinem poinformowała kancelaria premier Włoch.

W rozmowie z Trumpem uczestniczyli także prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Finlandii Alexander Stubb, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W wydanym w Rzymie komunikacie podkreślono: "Prowadzone są prace na rzecz natychmiastowego podjęcia negocjacji między stronami, które mogłyby doprowadzić jak najszybciej do zawieszenia broni i stworzenia warunków dla sprawiedliwego i trwałego pokoju".

Następnie w nocie zaznaczono, że "pozytywnie została oceniona gotowość Ojca Świętego, by udzielić gościny na rozmowy w Watykanie".

"Włochy gotowe są uczynić to, co od nich zależne, by ułatwić kontakty i działać na rzecz pokoju" - głosi komunikat rządu w Rzymie.

W piątek watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin poinformował, że papież Leon XIV jest gotowy udostępnić Stolicę Apostolską jako miejsce spotkania pomiędzy przedstawicielami Ukrainy i Rosji.

Poniedziałek był drugim dniem rozmów z Donaldem Trumpem. W niedzielę telefoniczną rozmowę z nim przeprowadzili premier Meloni, szef rządu Wielkiej Brytanii Keir Starmer, kanclerz Merz i prezydent Macron.