Nie widać końca negocjacji pokojowych Rosji i Ukrainy. Obie strony dalekie są od porozumienia. W piątek zaskakująca deklaracja padła z ust watykańskiego sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina.

Papież Leon XIV / VATICAN MEDIA/HANDOUT / PAP/EPA

Kardynał Pietro Parolin oświadczył w piątek, że papież Leon XIV "zamierza ewentualnie udostępnić" Watykan na bezpośrednie spotkanie między przedstawicielami Rosji i Ukrainy.

Poproszony przez dziennikarzy o komentarz do prób rokowań między Rosją i Ukrainą oraz do faktu, że nie doszło do bezpośredniego spotkania przywódców obu krajów w Stambule, kardynał Parolin oświadczył, że sytuacja jest "bardzo trudna, dramatyczna".

Trzeba zobaczyć, co można zrobić - dodał.

Papież zamierza ewentualnie udostępnić Watykan, Stolicę Apostolską, na bezpośrednie spotkanie obu stron - ogłosił.

Papież apeluje o pokój

W piątek w przemówieniu do członków korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej papież Leon XIV stwierdził, że filarami pracy dyplomacji Watykanu są słowa "pokój", "sprawiedliwość" i "prawda". Apelował o dialog i zaprzestanie produkcji broni oraz o rozwiązanie konfliktów na Ukrainie i w Ziemi Świętej.

W wystąpieniu z okazji rozpoczęcia pontyfikatu Leon XIV oświadczył: "Moja posługa zaczyna się w sercu Roku Jubileuszowego, dedykowanego w sposób szczególny nadziei. To czas nawrócenia i odnowy oraz, przede wszystkim, okazja, by pozostawić za sobą spory i zacząć nową drogę w nadziei na to, że można budować razem, pracować razem - każdy zgodnie ze swoją wrażliwością i odpowiedzialnością - na rzecz budowy świata, w którym każdy będzie mógł realizować swoje człowieczeństwo w prawdzie, sprawiedliwości i pokoju".

Pragnę, by nastąpiło to we wszystkich sytuacjach, począwszy od tych najbardziej bolesnych, jak Ukraina i Ziemia Święta - dodał.

Leon XIV zapewnił, że w swoich działaniach dyplomatycznych Stolica Apostolska kieruje się pilną potrzebą duszpasterską, która "nie dąży do przywilejów, ale do zintensyfikowania jej misji ewangelicznej w służbie ludzkości".