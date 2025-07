W sobotę Ukraina również zaatakowała cele w Rosji dronami w ramach obrony przed agresją Moskwy, pisze DPA.

Ukraina,która od ponad trzech lat broni się przed agresją Moskwy, wykorzystuje ataki na cele w głębi Rosji przede wszystkim do niszczenia wrogich zapasów wojskowych. Szkody i straty w ludziach spowodowane ukraińskimi atakami są niewspółmierne do liczby zabitych i rannych, a także do rozmiarów zniszczeń spowodowanych przez rosyjskie ataki - podkreśliła agencja DPA.