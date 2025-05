Rosjanie przeprowadzili skuteczny i tragiczny w skutkach atak rakietowy na ukraiński poligon w obwodzie sumskim. Gwardia Narodowa Ukrainy przyznała, że zginęło 6 żołnierzy, a 10 zostało rannych. Do uderzenia doszło w trakcie ćwiczeń strzeleckich.

Kadr z filmu przedstawiającego rosyjski atak na poligon w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy / @mod_russia (Telegram) /

Rosjanie przeprowadzili we wtorek atak rakietowy na poligon w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy.

Gwardia Narodowa Ukrainy poinformowała w środę, że zginęło 6 żołnierzy, a 10 zostało rannych.

Gwardia Narodowa Ukrainy informuje o rosyjskim ataku

O rosyjskim ataku na poligon w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy poinformowała we wpisie na Facebooku Gwardia Narodowa Ukrainy. Wiadomo, że do ataku doszło wczoraj, tj. we wtorek 20 maja.

"W wyniku ataku, do którego doszło podczas ćwiczeń na strzelnicy jednostki wojskowej, zginęło 6 żołnierzy, a ponad 10 zostało rannych" - podano w opublikowanym w środę rano komunikacie.

Armia przekazała, że trwa dochodzenie w sprawie rosyjskiego ataku; niezbędne informacje przekazano organom ścigania. Wiadomo, że dowódca jednostki wojskowej został zawieszony w obowiązkach.

"Dowództwo Gwardii Narodowej Ukrainy opracowało wcześniej algorytmy i wydało wszystkie niezbędne instrukcje dotyczące działań w warunkach zagrożenia atakami lotniczymi, a także w celu zapobiegania naruszeniom środków bezpieczeństwa i gromadzeniu się personelu (wojskowego)" - poinformowano.

Rosjanie uderzyli pociskiem Iskander

O ataku na ukraiński poligon już wczoraj informowało Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. W komunikacie wskazano, że siły rosyjskie przeprowadziły udane uderzenie na obóz szkoleniowy w pobliżu miejscowości Szostka w obwodzie sumskim.

"W wyniku działań rozpoznawczych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w rejonie miejscowości Szostka w obwodzie sumskim odkryto obóz szkoleniowy 1. Samodzielnej Brygady Sił Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Współrzędne celu przekazano załodze systemu Iskander, która przeprowadziła atak rakietowy. Straty ukraińskie to 70 żołnierzy, w tym 20 instruktorów" - poinformowano.

Zniszczeniu - według Rosjan - uległ też skład amunicji i ok. 10 pojazdów. Resort obrony w Moskwie opublikował nagranie, na którym - jak stwierdzono - pokazano atak na ukraiński poligon.

Telegram

O rosyjskim ataku na miejscowość Szostka informowała też sumska obwodowa administracja wojskowa. "Wróg przeprowadził atak rakietowy na miejscowość Szostka. Infrastruktura jednego z przedsiębiorstw została uszkodzona" - przekazano wczoraj po południu.

Kolejny tragiczny atak na obwód sumski

Ukraińskie media zauważyły, że to kolejny w tym roku tragiczny w skutkach rosyjski atak na obwód sumski. Przypomniano, że 13 kwietnia Rosjanie uderzyli dwiema rakietami balistycznymi wyposażonymi w amunicję kasetową Iskander-M/KN-23 w centrum Sum, w wyniku czego zginęło 35 osób, w tym dwoje dzieci, a 120 osób zostało rannych.

Rosyjski resort obrony informował wówczas, że celem ataku była kadra dowódcza Siewierskiej Grupy Operacyjno-Taktycznej i że w wyniku ataku zginęło rzekomo ponad 60 ukraińskich żołnierzy.

Ukraińskie źródła podawały, że w tamtejszym centrum kongresowym zorganizowano wtedy ceremonię wręczenia odznaczeń żołnierzom 117. Samodzielnej Brygady Obrony Terytorialnej. Nie potwierdzono jednak rosyjskich doniesień na temat poległych ukraińskich wojskowych.