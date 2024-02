Rosja to potęga, której nie można lekceważyć, ale...

"Należy zdać sobie sprawę, że rosyjskie cele mogą z sukcesem zostać rozszerzone, a biorąc pod uwagę, że Kreml naruszył prawie wszystkie istotne porozumienia zarówno z Ukrainą, jak i NATO, nie ma pewności, że nawet jeśli Rosja uzyska w drodze negocjacji to, czego chciała, nie będzie później podejmować takich wysiłków do fizycznego zajęcia reszty Ukrainy lub ośmielenia się do użycia siły gdzie indziej" - pisze RUSI.

Te cele są realne - twierdzą eksperci. Przez cały 2024 rok Rosjanie będą w stanie utrzymywać stałe tempo ofensywy. Okupanci ponoszą na froncie wstrząsające straty, ale armia rosyjska ciągle się powiększa.

Rosja zmobilizowała przemysł ciężki do wsparcia bieżącego funkcjonowania armii. Zwiększono liczbę zmian w fabrykach, rozbudowano linie produkcyjne i przywrócono do pracy wcześniej zawieszone zakłady. Obecnie Rosja jest w stanie dostarczać swoim siłom 1500 czołgów i około 3000 wozów bojowych rocznie. Wzrasta też produkcja rosyjskich rakiet.

"Na początku 2023 r. rosyjska produkcja rakiet balistycznych Iskander 9M723 wynosiła sześć miesięcznie, a dostępne zapasy rakiet wynosiły 50 sztuk amunicji. Do początku 2024 roku Rosja nie tylko używała co miesiąc znacznej liczby tych rakiet, począwszy od lata 2023 roku, ale także zwiększyła swoje zapasy do prawie 200 rakiet balistycznych Iskandr 9M723 i manewrujących 9M727" - informuje RUSI.

Wideo youtube

W tych oszałamiających liczbach dotyczących możliwości rosyjskiego przemysłu tkwi jednak haczyk. Spośród czołgów i wozów opancerzonych aż 80 proc. to nie produkcja nowa, ale odnawianie już uszkodzonego sprzętu. Analitycy sugerują, że przy obecnym tempie zużycia, Rosjanie utrzymają produkcję na dotychczasowym poziomie do końca 2024 roku, w 2025 ich maszyny wymagać będą większej renowacji, a do 2026 roku wykorzystają większość dostępnych zapasów.

Rosyjska produkcja rakiet również zacznie cierpieć, bo większość zaawansowanych systemów bojowych uzależniona jest od komponentów pochodzących z Zachodu. Moskwa potrafi ominąć sankcję, ale nie w 100 procentach.

Najpoważniejszym ograniczeniem dla Rosji jest jednak produkcja amunicji - twierdzą analitycy. Rosyjskie fabryki mogą nie nadążyć z produkcją, a w magazynach pozostaje około 3 milionów sztuk amunicji, która prawdopodobnie jest w złym stanie.

Rosyjska strategia jest zatem wiarygodna pod warunkiem, że zachodni partnerzy przestaną dostarczać Ukrainie sprzęt wojskowy. "Po 2026 r. wyczerpywanie systemów zacznie materialnie degradować rosyjską siłę bojową, podczas gdy rosyjski przemysł może zostać do tego momentu dostatecznie zakłócony, co sprawi, że z biegiem czasu perspektywy Rosji zmaleją" - twierdzą eksperci. Jedynie jednak zapewnienie Ukrainie możliwości oporu do końca 2025 roku, umożliwi powstrzymanie Rosji i zmuszenie jej do kapitulacji na warunkach korzystnych dla Kijowa.

Tylko wówczas alarm ogłoszony przez Estończyków będzie można odwołać.